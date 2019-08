Facebook e Twitter bloccano falsi account cinesi contro Hong Kong

Hong Kong - Twitter e Facebook rimuovono falsi account : “Usati dalla Cina per diffondere false notizie sui manifestanti” : Twitter e Facebook hanno sospeso quasi mille account che diffondevano fake news sulle proteste ad Hong Kong. Eliminando questi profili i due social network hanno cercato di arginare quello che Twitter ha definito un comportamento “manipolativo” messo in campo da account legati al governo cinese, secondo quanto riferito dai due colossi social. I post mostravano come i manifestanti agissero in modo violento o fossero spinti da altre ...

Roma - il match col Tor Sapienza live su Twitter e Facebook : Scende in campo anche la Roma, nel primo impegno stagionale. Oggi alle 17:30 a Trigoria i giallorossi sfideranno infatti il Pro Calcio Tor Sapienza, squadra fresca di promozione in Serie D. L’era Fonseca comincerà quindi oggi a Trigoria, in una amichevole che sarà tuttavia a porte chiuse. Possibile l’esordio di alcuni dei nuovi acquisti, come Spinazzola […] L'articolo Roma, il match col Tor Sapienza live su Twitter e Facebook è ...

Carola Rackete querela Matteo Salvini : “Chiudere i profili Twitter e Facebook - istigano a delinquere” : Chiudere i profili Twitter e Facebook di Matteo Salvini perché “istigano a delinquere“. Lo chiedono i legali di Carola Rackete nell’esposto che presenteranno il 12 luglio contro il ministro dell’Interno. Gli avvocati della capitana della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche e li ha portati a Lampedusa forzando il blocco italiano, affermano che “le esternazioni che qui si ...

