Fonte : ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2019) David, 60 anni, ex cestista, allenatore dell’Olympiacos, ha annunciato di avere la. Un annuncio terribile, consegnato a una lettera pubblicata sul sito della società.a placche. Questa la diagnosi. Alla qualereagisce da lottatore dichiarando, riporta il Corriere della Sera, che non arretrerà di un millimetro.scrive che la vita a volte ti getta addosso cose a cui è difficile trovare una spiegazione e che in questo caso lui ha deciso di battere l’avversario (la malattia) utilizzando la strategia da allenatore: “Mi sono rifatto alla mia filosofia di allenatore, basata su tre capisaldi. 1. Qual è il problema? 2. Perché si è presentato? 3. Come posso risolverlo?”. Il problema è laa placche progressiva primaria, per combattere la qualedichiara di aver iniziato una serie di esercizi di ginnastica e nuoto per ...

napolista : #Blatt: “Ho la sclerosi ma devo essere un esempio e non devo mollare mai” Il coach dell’#Olympiacos ha annunciato d… - Antonietta_95 : RT @Adnkronos: 'Ho la sclerosi', il drammatico annuncio di #coach #Blatt - BinaryOptionEU : 'Ho la sclerosi', il drammatico annuncio di #coach #Blatt -