Synced | Off Planet | lo shooter di Tencent ispirato a The Division | si mostra in una serie

(Di lunedì 19 agosto 2019) A seguito di una collaborazione con Nvidia,Games svela in esclusiva il suo nuovo sparatutto,: Off-disponibile su PC. Il gioco si basa su un universo futuristico invaso da migliaia di cyborg umani in cui i giocatori dovranno sopravvivere.: Off-porta il giocatore in questo mondo devastato in cui, l'unico modo per sopravvivere è aiutarsi a vicenda in modo da creare nuove attrezzature utili contro i nemici. Il gioco offre una modalità narrativa cooperativa ed una modalità fino a 50 giocatori in PvPvE. L'obiettivo è riunire quanti più sopravvissuti possibile in una navetta per lasciare la Terra.Il gioco richiama molto The, HUD e meccaniche di gioco comprese.utilizzerà la tecnologia ray tracing e per l'occasione sono stati pubblicati unadi filmati cheno anche parte del gameplay.Leggi altro...

