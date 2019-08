Stephen Amell pronto per una nuova serie dopo Arrow ma dice no al Flashverse

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019)no alma sì al suo prossimo impegno post. L'attore che ha regalato ai fan otto, intensi, anni insieme non ha intenzione di fermarsi e proprio parlando al suo pubblico in un nuovo panel dedicato alla, si è dettoad affrontare il suo prossimo impegno in tv. Niente teatro come la collega Emily Bett Rickards ma un nuovo progetto che lo porterà in tv come lui stesso ha rivelato durante il suo panel al Fan Expo Boston quando un fan gli ha chiesto cosa avrebbe fatto professionalmentela fine della.Lo stessoha rivelato che si aspettava già un annuncio ufficiale da parte dellaproduzione nei giorni scorsi ma, in realtà, tutto è successo poco fa:"Di recente ho chiuso un nuovo progetto di cui sono davvero entusiasta ma non posso parlarne. Pensavo che la notizia sarebbe arrivata ieri sera, ed ero un po 'entusiasta di ...