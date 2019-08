MXGP | a Imola Pirelli festeggia il Titolo con Tim Gajser

Motocross - Risultato GP Imola 2019 MXGP : doppietta di Glenn Coldenhoff - Gajser è secondo in gara-2 : Seconda manche e seconda vittoria a Imola per uno scatenato Glen Coldenhoof, nel quartultimo round del Mondiale 2019 di Motocross, classe MXGP. Nella massima cilindrata l’olandese, in sella alla KTM, ha confermato il Risultato di gara-1, conquistando la vittoria della run-2 e del GP in Italia, dando un saggio delle sue qualità su questo tracciato. L’orange ha preceduto di 2″789 il neo campione del mondo della categoria Tim ...

Motocross - Risultato GP Imola 2019 MXGP : Tim Gajser si laurea campione del mondo - Coldenhoff vince gara-1 : Tutto secondo copione. Tim Gajser si è laureato per la terza volta nella propria carriera campione del mondo, dopo i successi nel 2015 in MX2 e il titolo da rookie nella MXGP tre anni fa. Serviva arrivare tra i primi otto della prima manche ad Imola (Italia), sede del quartultimo round del Mondiale 2019 della massima cilindrata, per centrare l’obiettivo e l’alfiere della Honda è riuscito a concretizzare l’occasione giungendo ...

