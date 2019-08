Trovato senza vita Simon Gautier |  il turista francese disperso in Cilento

Lecce - 54enne si allontana da casa : riTrovato senza vita in campagna : Una terribile tragedia si è verificata ieri a Surbo, un paese che si trova alle porte di Lecce. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, un 54enne del posto, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, è stato trovato senza vita nelle campagne al confine con la cittadina di Trepuzzi. L'uomo pare sia uscito di casa nella mattinata di ieri 10 agosto, ma per pranzo non aveva fatto ancora ritorno. Visto l'insolito ritardo ...

Tragedia in Calabria - uomo Trovato senza vita in una campagna : Poche ore fa in Calabria un uomo è stato trovato privo di vita in una campagna. Al momento non è chiara la dinamica di quello che è accaduto e gli inquirenti stanno cercando di stabilire le cause del decesso. Il personale medico del 118 giunto sul luogo del ritrovamento, non ha potuto fare nulla per poterlo rianimare. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica e capire quello che è accaduto. Sempre nella giornata di oggi in ...

Una donna ha Trovato in spiaggia un portafogli con 3.500 - 00 euro - senza documenti - cosa ha fatto è difficile da credere : Una donna di origini napoletane era in spiaggia in Calabria, a Diamante quando ha visto per terra un borsello pieno di soldi. Oltre i soldi non c’erano documenti e , dunque in tanti avrebbero trattenuto i soldi senza pensarci su, invece lei ha deciso per la cosa migliore,: ha cercato il proprietario e glieli ha restituiti. Il proprietario era un padre di famiglia che si trovava in Calabria per le vacanze e che con quei soldi avrebbe dovuto ...

Lecce - disperso in mare da questa mattina 5 agosto : 67enne riTrovato senza vita : Una terribile tragedia si è verificata oggi, 5 agosto, a Porto Miggiano, una località marittima salentina in provincia di Lecce sull'Adriatico, non lontano da Santa Cesarea Terme. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che un uomo di 67 anni, scomparso da questa mattina nelle acque pugliesi, sia stato trovato senza vita proprio al largo della stessa Porto Miggiano. La causa del decesso dell'uomo è sicuramente annegamento, ma adesso, ...

Tragedia in Calabria - 19enne Trovato senza vita in una pineta : Nella mattinata di oggi in Calabria si è consumata una terribile Tragedia. Un giovane ragazzo di soli 19 anni è stato infatti rinvenuto privo di vita in una pineta. Al momento le notizie che giungono dal luogo sono molto frammentarie, ma sembrerebbe che il giovane si sia tolto la vita, per cause ancora tutte da stabilire. Il personale medico del 118 intervenuto sul posto ne ha potuto constatare solo il decesso. I carabinieri stanno effettuando i ...

Fa il bagno con un amico e viene trascinato a largo : 18enne Trovato senza vita : Fine delle speranze: il cadavere di Matteo Ubaldi, il ragazzo di 18 anni di cui si erano perse le tracce nelle acque di...

Arsenal senza pace - Trovato un cadavere nella casa di Mohamed Elneny : Estate senza pace per l'Arsenal. Dopo l' aggressione a Ozil e Kolasinac da parte di due teppisti a Londra, un' altra notizia extracampo scuote i Gunners. Secondo quanto riferito dal sito 24.ae, un cadavere è stato ritrovato nell'abitazione in Egitto del centrocampista Mohamed Elneny. A fare la macab

Maltempo ad Arezzo. Pergentino Tanganelli Trovato senza vita ad Olmo : Terminate le ricerche di Pergentino Tanganelli. L’aretino di 72 anni è stato trovato morto ad Olmo. Il corpo del pensionato

Temptation Island - Jessica Battistello : "Senza Andrea ho riTrovato la felicità" : La conosciamo come la Jessica di Temptation Island, entrata nel programma come fidanzata di Andrea Filomena e uscita da single senza troppi ripensamenti. Jessica Battistello ha deciso di proseguire la sua vita momentaneamente da sola, e in una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine racconta che solo così stia finalmente ritrovando la felicità: "Ad oggi sto molto bene. Non nego di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate. ...

Neonato Trovato nel Tevere : il corpicino senza vita del piccolo era incagliato in un canneto : Il corpo di un Neonato è stato trovato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:00, nel Tevere all’altezza di ponte di Mezzocamino. A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Dalle prime informazioni, sembra che il corpo fosse a ridosso della vegetazione. A dare l’allarme un cittadino che ha avvistato il corpicino privo di vita. Del bambino, al momento, non si conoscono né l’età né il sesso. Il fatto ...

Shock calcio femminile - riTrovato senza vita il corpo di Florijana Ismaili : Tutto il mondo del calcio femminile sotto Shock, nelle ultime ore è stato individuato a 204 metri di profondità nel lago di Como il corpo senza vita di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni che era scomparso dopo essersi tuffata per un bagno. Il corpo è stato ritrovato negli ultimi minuti dal robot dei vigili del fuoco che risultava all’opera da ieri mattina, riesce ad arrivare ad una profondità di 300 metri. La ...

Era senza gambe e senza testa! Cadavere mutilato Trovato in spiaggia dai bagnanti : Orrore a Gela, in Sicilia, dove alcuni bagnanti, sotto choc, hanno trovato un Cadavere mutilato sulla spiaggia. È successo intorno alle 18:30 di ieri, lunedì 1 luglio, in contrada Roccazzelle, nei pressi del lido "Accidia". Il corpo senza vita, non si sa ancora se di un uomo o di una donna, è stato scoperto in avanzato stato di decomposizione: era senza testa, senza gambe e con un solo braccio e aveva addosso un giubbotto nero con cappuccio. Sul ...

Gela - cadavere senza testa e gambe riTrovato in spiaggia : Stefano Damiano La macabra scoperta verso le 18:30 nei pressi della spiaggia di contrada Roccazzelle Shock tra i bagnati sulle spiagge di Gela, in Sicilia, dove è stato rinvenuto il cadavere mutilato probabilmente di un uomo. Il macabro ritrovamento è avvenuto oggi, 1 luglio, verso le 18:30 in una spiaggia nei pressi del lido "Accidia", in contrada Roccazzelle. Il corpo, trasportato a riva dalla corrente, è stato trovato dai bagnanti ...