Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 16 agosto 2019) Laha annunciato oggi i nomi dei finalisti per i premidie Calciatrice dell’Anno per il 2018/19. I premi verranno assegnati giovedì 29 agosto durante la cerimonia di Montecarlo per il sorteggio della fase a gironi 2019/20 diChampions League. Per ilriservato agli uomini, i tre finalisti sono stati scelti … L'articolo, CR7 e Vaninper ildell’Anno

Paolo_Bargiggia : Non solo 2 ne prende 4: Messi e CR7... - forumJuventus : 'Gabigol un grande, vede la porta come pochi', 'Iturbe ha questo di Messi e quello di Maradona', 'Robben ricorda Ce… - CalcioFinanza : Messi, CR7 e Van Dijk in corsa per il premio Calciatore dell’Anno Uefa -