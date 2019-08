Lʼultimo saluto a Nadia Toffa | folla ai funerali

Fonte : newscronaca.myblog

(Di venerdì 16 agosto 2019) Nel giorno dell’ultimo, sono state centinaia le persone che hanno voluto partecipare aiche si sono svolti al Duomo di Brescia. A celebrare le esequie è stato Padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla “Terra dei Fuochi” in Campania. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro sia l’arrivo in chiesa che alla partenza. Presenti praticamente tutti i colleghi della conduttrice de “Le Iene”, scomparsa a 40 anni. COLLEGHI DE “LE IENE” SFILANO DAVANTI AL FERETRO – Fuori dalla Cattedrale dopo i, uno ad uno i colleghi della redazione de “Le Iene”, sono sfilati davanti al feretro e hanno reso omaggio alla presentatrice. Il carro funebre ha poi lasciato Piazza Duomo tra due ali diche le hanno detto addio con un lungo applauso. “Non faceva tutto questo per ...

