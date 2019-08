Enzo Miccio | chi è il compagno francese Laurent | le prime foto in vacanza

Enzo Miccio presenta il fidanzato. Chi è l’uomo che ha rubato il suo cuore : Dopo tantissima riservatezza, anche Enzo Miccio ha ceduto e ha mostrato al pubblico qualche scampolo della sua vita privata. Il wedding planner più famoso della tv ha deciso di presenta re ai suoi follower il suo compagno, lo ha fatto a Ferragosto, per augurare buona festa ai fan. I commenti sono tantissimi, tutti di approvazione: i follower sono felici di essere stati resi partecipi da Miccio di una cosa tanto importante. Non è la prima volta ...

Enzo Miccio e il compagno Laurent : le prime foto ufficiali insieme : Dopo tantissima riservatezza, anche Enzo Miccio ha ceduto: il wedding planner più famoso della tivù ha deciso di mostrare a tutti i suoi follower il compagno francese Laurent. Non si tratta di una rivelazione assoluta perché Laurent era già apparso addirittura in tv durante una puntata di Vieni da me ma l’inossidabile Enzo non aveva mai pubblicato sui suoi canali social delle foto con il compagno. I due sono al momento impegnati in una ...