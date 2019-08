Di Carlo difende Teresa Cilia | “Non ho diffide” | da UeD | “Voleva essere raccomandata per

Fonte : gossip.fanpage

(Di venerdì 16 agosto 2019) Salvatore Di, marito di, interviene a difesa della moglie che è stata attaccata perrimasta in silenzio dopo avere promesso ai follower “la sua verità su Raffaella Mennoia”. Il calciatore spiega: “Se c’è stato e ci sarà silenzio spero ne capirete i motivi. Io parlo perché non homa dalla redazione di Uomini e Donne fanno sapere che Fascino non avrebbe diffidato nessuno e aggiungono: "volevaper il Grande Fratello".

LauraCLauretta : RT @schumacher_jorg: @ressicstantibus @CarloCalenda @Capezzone @LaVeritaWeb Carlo Calenda è il contrario di un traditore o di un disertore:… - StufaMarcia1 : RT @schumacher_jorg: @ressicstantibus @CarloCalenda @Capezzone @LaVeritaWeb Carlo Calenda è il contrario di un traditore o di un disertore:… - SorrentinoAnt10 : RT @schumacher_jorg: @ressicstantibus @CarloCalenda @Capezzone @LaVeritaWeb Carlo Calenda è il contrario di un traditore o di un disertore:… -