Calciomercato Lecce | ufficiale | arriva Farias dal Cagliari

Calciomercato - le notizie di oggi : attiva la Sampdoria - il Lecce sogna - il punto su Napoli e Genoa : ATTIVE Sampdoria E CAGLIARI, IL Lecce sogna – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si ...

Calciomercato Lecce : presi Dell'Orco - Rispoli e Farias : Il Lecce 2019-20 punta decisamente alla salvezza nel prossimo campionato di Serie A. La società salentina, neopromossa, si sta muovendo molto bene in questo Calciomercato estivo per mettere a disposizione del tecnico Fabio Liverani le pedine giuste per poter duellare con le rivali per la permanenza nella massima serie. Già presi Gabriel, Vera, Benzar, Shakhov, Lo Faso, Rossettini e Lapadula, il club giallorosso nelle ultime ore ha chiuso altri ...

Calciomercato Serie A - si muove la Sampdoria : attive anche Torino e Cagliari - il Lecce cerca il colpaccio : Calciomercato – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si fermano qui. Trattative ...

Calciomercato - le ultime : svolta sul futuro di Neymar - doppi colpi di Bologna e Lecce - sorprese Samp e Balotelli : ultime importanti trattative di Calciomercato con l’obiettivo di affondare i colpi. “Il Real Madrid e il Paris Saint Germain stanno gia’ negoziando per Neymar”. E’ il titolo del giornale spagnolo ‘AS’, secondo cui “il primo passo e’ stato fatto pochi giorni fa dal club francese, che ha chiamato gli uffici del Real per far sapere che c’e’ la voglia e la giusta ...

Calciomercato - le trattative : il Parma attivissimo così come il Lecce - mosse in difesa di Brescia e Lazio : Non solo le big del campionato di Serie A, sul Calciomercato si muovono anche le piccole e medie squadre. Il mercato della Fiorentina non è ancora decollato, l’obiettivo numero uno per l’attacco porta a De Paul ma la trattativa è difficili, la richiesta infatti dei bianconeri di 40 milioni è inavvicinabile per i viola. Continua la trattativa con il Sassuolo per Lirola, la trattativa anche in questo caso non è facile e si sta ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi nomi per il Genoa - doppio colpo del Lecce - trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi nomi PER IL Genoa, doppio colpo Lecce – Il Calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si ...

Calciomercato - le ultime : Genoa grandi firme - doppio colpo del Lecce e tutti gli obiettivi della Fiorentina : Il Calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si tratta del difensore Magnani dell’attaccante Babacar, per entrambi accordo con il Sassuolo per un doppio prestito, il primo con diritto di riscatto, il secondo con obbligo, a questo punto sembra sfumare definitivamente Yilmaz. Genoa ...

Calciomercato Serie A e B - altre ufficializzazioni : doppio colpo per Lecce e Frosinone - si muove il Verona : altre ufficializzazioni tra Serie A e Serie B: attive Lecce, Hellas Verona e Frosinone. doppio colpo del direttore sportivo dei pugliesi Mauro Meluso. La società giallorosa ha infatti ufficializzato l’acquisizione di Antonino Gallo, difensore classe 2000, e Simone Lo Faso, attaccante classe 1998, entrambi provenienti dal Palermo. I due calciatori sono già nel ritiro estivo di Santa Cristina Valgardena agli ordini del tecnico ...

Calciomercato Lecce - il presidente Sticchi Damiani annuncia nuovi innesti : Calciomercato Lecce – “Sono arrivato ieri sera nel ritiro di Santa Cristina ed ho trovato un bel clima, sereno e tranquillo. Possiamo usufruire di ottime strutture, ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro”. Sono le dichiarazioni del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che ha deciso di seguire la squadra nel ritiro precampionato. “Certamente il lavoro per la costruzione dell’organico non ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Tentativo del Lecce per Babacar - la Spal chiude per Di Francesco : Il Manchester United è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Lo riferisce in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe individuato nel centrocampista serbo l’erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta per la Lazio superiore al 75 ...

Calciomercato - le trattative : scatto in attacco della Spal - il Lecce adesso fa sul serio - innesto del Verona : Sono calde le ultime di Calciomercato, ecco il punto che riguarda le squadre del campionato di Serie A. Attivissima la Spal che sta per definire l’arrivo di Stepinski dal Chievo, operazione da circa 3,5 milioni di euro, trattativa avviata anche con il Sassuolo per Di Francesco, i neroverdi che hanno piazzato il colpo Obiang, arriva dal West Ham per 10 milioni di euro compreso di bonus. Doppia operazione in casa Cagliari, dopo Rog ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Milan su Angel Correa - mosse di Hellas - Genoa - Fiorentina e Lecce : Le ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in attesa di nuove ufficialità. La Spal è attivissima, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con il Sassuolo per Federico Di Francesco, la trattativa è ai dettagli, per l’attacco adesso l’obiettivo è quello di chiudere per Stepinski del Chievo, per la difesa l’obiettivo è Bonifazi, il Sassuolo invece prova a sbloccare l’affare Obiang con il West ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Brescia - Lecce e Parma molto attive : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo. In particolare sono molto attive le neopromosse Brescia e Lecce, ma anche il Parma cerca rinforzi importanti. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport“. La squadra di Cellino e Corini lavora per due centrali difensivi, di cui uno di esperienza. I nomi al vaglio sono quelli di Ceccherini e Vitor Hugo della Fiorentina. molto più facile arrivare al primo. Il secondo difensore potrebbe ...

Calciomercato - le trattative del giorno – I nuovi 11 di Verona e Lecce - Barella è dell’Inter : IL NUOVO 11 DELL’HELLAS Verona – Missione salvezza. Dopo una stagione di alti e bassi l’Hellas Verona è riuscito nell’impresa di conquistare la promozione nel campionato di Serie A dopo la lotteria dei playoff ben condotta, alla fine ha vinto la squadra con la rosa più attrezzata e che è uscita fuori con il passare delle giornate. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi anche nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello ...