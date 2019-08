Bundesliga | si riparte con Berlino divisa in due | la storia di Herta e Union

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019)questa sera lacon l’anticipo tra Bayern ed. Il Borussia Dortmund spera di cambiare il finale della scorsa stagione, quando furono i bavaresi di Kovac a vincere il campionato e la Coppa di Germania. Una rivincita i gialloneri se la sono già presa con la vittoria in Supercoppa. Ma tante sono le storie nella2019-2020. E proprio l’, la Die Alte Dame (la Vecchia Signora) è la protagonista di una delle storie più curiose, insieme alla neopromossa. La città torna a dividersi, ma per fortuna solo calcisticamente. Parafrasando il titolo di un film del principe della risata potremmo dire “divisi a“. Il primo derby è previsto nel fine settimana del 2 novembre, in casa dell’. Mentre l’Hertha vuole costruire un nuovo stadio nella parte occidentale della città, ...

infobetting : Bayern Monaco-Hertha BSC: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Riparte la - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ecco l'Union, Berlino torna a dividersi Riparte la Bundesliga e nella capitale sarà di nuovo derby - ansacalciosport : Ecco l'Union, Berlino torna a dividersi. Riparte la Bundesliga e nella capitale sarà di nuovo derby | #ANSA -