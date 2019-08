Avanti con Conte Tria e un comitato di 20 saggi Poi voto a inizio 2020

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’Italia e l’Europa vivono in due epoche diverse? Sarà così anche per i prossimi 5 anni che verranno segnati da eventi istituzionali europei stabili e forti? Sono due quesiti che preoccupano perché il divario tra Italia ed Europa si è allargato dalle elezioni del 2018.Adesso in Italia non è ancora chiaro come finirà la pseudo-crisi di Governo decretata in modo istituzionalmente e proceduralmente anomalo da una delle due componenti della maggioranza che “licenzia” il presidente del Consiglio e i ministri. Al contrario in Europa le “caselle della Commissione europea” che entrerà in carica il 1° novembre si vanno riempiendo anche perché in autunno cominceranno le audizioni dei candidati commissari al Parlamento europeo. E ancora mentre in Italia sembra prevalere la preferenza per un leader ...

