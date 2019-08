Autostrade - La Cassazione dà l' ok per riattivare i Tutor

Tutor riaccesi su tutte le Autostrade. Sentenza della Cassazione : blitz e rischio multe per il contro-esodo : riaccesi i Tutor in autostrada, proprio alla vigilia del primo contro-esodo delle vacanze estive. La Cassazione ha cancellato la Sentenza di Appello che imputava ad Autostrade per l'Italia la violazione del brevetto di Craft. A comunicarlo è la stessa società del gruppo Atlantia, segnalando che la S

Autostrade - Aspi riattiva i Tutor dopo il via libera della Cassazione : “Sistema operativo per il rientro dalle vacanze estive” : A breve i Tutor saranno riattivati. Ad annunciarlo è Autostrade per l’Italia che annuncia che la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma aveva stabilito che il sistema di controllo della velocità media violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft e dovesse essere rimosso. Aspi ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema, in modo ...

