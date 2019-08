Fusione CBS-Viacom | nasce un colosso con Star Trek | Mission Impossibile | MTV e i

Fonte : blogo

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Dopo 13 anni divisi CBS esi abbracciano di nuovo e danno vita a CBSda 28 miliardi di dollari che sarà guidato da Robert Bakish, capace di andare da MTV a NCIS, dalle serie d'autore di Showtime ai cartoni animati di Nickleodeon.Ladei due gruppi era inevitabile in un periodo di forti consolidamenti locali e internazionali, in uno scenario televisivo e cinematografico in cui l'acquisizione Disney di 20th Century Fox ha dato vita a un gigante dell'intrattenimento difficile da contenere. Per fronteggiare Disney, HBO e WarnerMedia, Comcast-Sky, Apple e i giganti dello streaming Netflix e Amazon era necessario tornare a lavorare insieme per due società divise solo 13 anni fa e di fatto ancora nelle mani della stessa famiglia.CBS-uncon, MTV e i procedurali NCIS pubblicato su ...

