Le 5 insalate estive più buone del mondo

Fonte : gqitalia

(Di martedì 13 agosto 2019) Lepiù famose del, in un modo o nell'altro, hanno origine dal Mediterraneo. Ovviamente non a caso: le verdure crude qui raggiungono, in estate, la maturazione perfetta e la massima concentrazione di vitamine; l'olio extravergine d'oliva ne potenzia l'aroma, oltre a fornire elementi fondamentali per la salute delle arterie. Ecco perché le cinquepiù note alhanno i sapori di casa nostra: queste sono le ricette originali. Insalata nizzarda Tuna Salad with Eggs, Tomato and OnionsGetty ImagesTipica ricetta provenzale originaria di Nizza, ha un gusto molto ricco e deciso ed è un fantastico piatto unico. Ingredienti per 4 persone: aglio 2 spicchi, uova sode 4, cetrioli 1, peperoni verdi 1, peperoni gialli 1, cipollotti 4, fave sgranate 250 g, tonno sott'olio (meglio se ventresca) 250 g, pepe nero q.b., olio extravergine d'oliva ½ bicchiere, basilico ...

UnicoopTirreno : Fino al #14agosto, approfitta dell’operazione #DOPPIACONVENIENZA e scegli le INSALATE MISTE #COOP! Le puoi portare… - birraBUZZ : RT @NAperidinner: A buffet: Pasta pomodorini basilico, #scamorza affumicata, #insalate estive e tagliere di #frutta di stagione Al tavolo:… - ilovebirra : RT @NAperidinner: A buffet: Pasta pomodorini basilico, #scamorza affumicata, #insalate estive e tagliere di #frutta di stagione Al tavolo:… -