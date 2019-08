Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019)(Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)ci riprova sulle news, E questa volta è diso ad accordarsi con gli editori e a pagarli per poter pubblicare contenuti verificati. Dopo gli scandali legati al problema delle fake news, il social ha deciso di cambiare strategia, e a partire dal prossimo autunno proporrà agli utentio anteprime certificate grazie all’autorevolezza dei partner editoriali a cui riconoscerà un contributo. Da ottobre la nuova sezione di news sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti, ma potrebbe poi essere diffusa anche in altri Paesi. A riportare la notizia è stato il Wall Street Journal, che parla di accordi con gli editori del valore di circa 3 milioni di dollari l’anno per ottenere i diritti di pubblicazione dei contenuti di alcune testate. Tra queste, al momentoavrebbe contattato in particolare Abc News, del ...

antocalderone : Leggeremo le notizie direttamente in un post di Facebook? - WINTOWINteam1 : sentenza giusta ed equa fortuna per lei che hanno abolito la pena di morte in inghilterra, quando leggeremo notizie… -