Robbie Williams | «Quando non riuscivo ad alzarmi dal divano»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 11 agosto 2019) Le situazioni temuteQual è la paura principaleLe principali conseguenzeUn circolo viziosoStrategie efficaci per affrontare l'agorafobiaL'errore da evitareMai sentito parlare di agorafobia? Il cantante, 45 anni, ha confessato in una recente intervista rilasciata a “The Sun on Sunday” di averne sofferto in maniera grave, ritrovandosi incapace di uscire da casa per anni. «Ho sofferto di agorafobia dal 2006 al 2009. Durante quegli anni mi chiudevo in casa con un caftano, mangiando patatine», ha ammesso. L’ex dei Take That, dei quali si conoscono i trascorsi di stravizi alcolici e problemi di droga, si è aperto su quel che significa convivere con questo disturbo. Che si traduce nella difficoltà estrema di stare in luoghi aperti e affollati. Addirittura,avrebbe rifiutato un’offerta di lavoro con budget da capogiro per timore di non riuscire a ...

MarioCarfora99 : Jordi Coll imita a Robbie Williams en 'Rock Dj' - Tu Cara Me Suena - kidralien : Feel di Robbie Williams è una canzone che mi fa pensare profondamente all'amore - DemosuMarte : RT @anarcomico: 1994 I Take That prima che Robbie Williams (secondo da destra) lasciasse il gruppo. -