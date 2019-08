MotoGp – Marquez fa mea culpa al Red Bull Ring | “oggi abbiamo commesso un errore”

VIDEO MotoGp - GP Austria 2019 : il corpo a corpo tra Dovizioso e Marquez - il duello per la vittoria : Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno scritto quest’oggi una pagina indelebile di motociclismo al Red Bull Ring di Spielberg con un duello fenomenale per la vittoria nel Gran Premio d’Austria 2019. Alla fine l’ha spuntata il forlivese della Ducati proprio con un sorpasso all’ultima curva, ma la bagarre vera e propria tra i due si è accesa a tre giri dalla fine con una serie di sorpassi e contro sorpassi da brivido. Di ...

MotoGp – Dovizioso accorcia le distanze - Marquez gestisce il vantaggio : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Marquez si conferma leader, ma Dovizioso gli rosicchia qualche punto: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un finale di fuoco oggi al Red Bull Ring: Andrea Dovizioso ha beffato Marc Marquez ancora una volta all’ultima curva, andandosi a prendere una vittoria speciale al Gp d’Austria. Terzo posto per un fantastico Fabio Quartararo, seguito dai piloti del team ufficiale Yamaha Valentino Rossi e Vinales. La vittoria di ...

Marc Marquez MotoGp - GP Austria 2019 : “Abbiamo sbagliato la scelta della gomma posteriore - ci ho provato fino alla fine” : Gara sensazionale e prestazione maiuscola per Marc Marquez, sconfitto però al termine di un duello mozzafiato dalla Ducati di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 della classe MotoGP. Il sette volte campione del mondo e leader del campionato ha disputato una grande gara anche grazie ai miglioramenti del motore Honda, tuttavia si è dovuto accontentare di una beffarda seconda piazza maturata proprio all’ultima curva. Per ...

MotoGp – Dovi ricorda Semprini - Marquez si consola con la classifica piloti e Quartararo sorride : le parole a caldo dei protagonisti del Gp d’Austria : Dovizioso soddisfatto per la vittoria al Red Bull Ring, Marquez guarda alla classifica piloti: le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria Splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese della Ducati ha confermato il dominio della ‘Rossa’ delle moto al Gp d’Austria, andandosi a prendere uno splendido trionfo all’ultima curva, come accaduto due anni fa, beffando Marc Marquez, secondo ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Austria 2019 : risultato e classifica. Dovizioso vince - sorpasso su Marquez! Valentino Rossi 4° : Andrea Dovizioso ha vinto il GP d’Austria 2019 grazie a un mitologico sorpasso all’ultima curva su Marc Marquez. Strepitosa vittoria del centauro della Ducati che ha infilzato il Campione del Mondo nel modo più bello, Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto grazie a una bella rimonta dalla decima piazzola mentre Fabio Quartararo ha completato il podio. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP d’Austria 2019, tappa del ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : DOVIZIOSO EPICO!!! Sorpasso clamoroso a Marquez all’ultima curva! Rossi 4° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Con ancora negli occhi il Sorpasso clamoroso di DOVIZIOSO non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione! Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.44 Rossi vince il derby interno con Vinales mentre Bagnaia è ottimo settimo 14.43 CHE EMOZIONI!!!! Che vittorie per Dovi!!!!!!!!!!!! Grande podio anche per Quartararo 14.42 ORDINE DI ARRIVO 1 4 A. ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : Dovizioso infila Marquez! Duello vibrante! Rossi 4° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO GIRO Marquez fugge ma Dovi è lì! SI infila ALL’ULTIMA CURVA E VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ULTIMO GIRO Marquez si difende in curva 3 Dovi non ha più molte chance ULTIMO GIRO Marquez inizia con soli 23 millesimi. Dovi lo attacca!!! Corpo a corpoooooooooooooo -2 Marquez fugge e mette 3 decimi -2 Marquez lo infila in curva 3! E ora vuole scappare -2 Dovi di nuovo avanti in curva ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : Marquez e Dovizioso provano la fuga - Rossi 4° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Tra Marquez e Dovizioso ci sono 364 millesimi. Rossi fa fatica a tenere il ritmo di Quartararo -16 Marquez prosegue sull’1:24.2 per spegnere la resistenza di Dovizioso. Quartararo ormai è a 1.2. -17 I primi due provano la fuga! Un secondo su Quartararo, poi Rossi che prova a non mollare -18 Marquez forza, Dovi risponde e mettono 8 decimi su Quartararo, quindi Rossi, poi Vinales e ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : Quartararo precede le Ducati - Marquez quinto su Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 Marquez è insidiato da Dovizioso che non molla. Quartararo è vicino con Rossi all’inseguimento -20 Marquez passa Dovi in curva 1! Il romagnolo risponde ma il campione del mondo è primo -21 Cade Miller in curva 9!! Out l’australiano -21 Marquez è davvero in scia a Dovizioso, quindi Quartararo non vuole perdere il treno. Miller vede Rossi ormai attaccato -22 Primi 10: Dovizioso, ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : comincia la gara - chi fermerà Marquez? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Dalla seconda casella della griglia scatta Fabio Quartararo. il francese è eccellente sul giro secco, ma deve ancora migliorare sulla distanza gara. Il talento glielo permetterà già oggi? 13.40 20 minuti al via della gara! I piloti si stanno portando verso la griglia di partenza della pista di Spielberg 13.38 Per Dovizioso ci troviamo di fronte ad una occasione importante. Il romagnolo ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Dovizioso sfida Marquez. Valentino Rossi per la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Griglia di partenza – Cronaca warm up – Previsioni meteo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Ci aspetta un pomeriggio rovente sotto il profilo dello spettacolo ma non è detto che le temperature siano così elevate sebbene si sia nel cuore ...

MotoGp - GP Austria 2019 : Marc Marquez vuole la prima vittoria al Red Bull Ring - chi potrà fermarlo? : Marc Marquez è il grande, se non il grandissimo favorito del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP che si disputerà oggi dalle ore 14.00 sul tracciato del Red Bull Ring. E la notizia dov’è…? L’appunto che ci potreste fare, effettivamente, è calzante. Lo spagnolo non fa altro che cannibalizzare tutto e tutti e, ormai, anche il Mondiale della classe regina nel suo complesso. Non c’è storia, è inutile girarci ...