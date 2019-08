Spari in una Moschea vicino a Oslo

Sparatoria all'interno di unaa Baerum, cittadina, in Norvegia. Una persona è stata colpita, e un sospetto è finito in manette. Lo ha riferito la polizia. La sparatoria è avvenuta nel Centro islamico al-Noor e al momento non si conoscono le condizioni della vittima. Secondo i media locali,l'autore sarebbe un uomo bianco con indosso elmetto e uniforme."Nessuna informazione su identità dell'agressore",dice la polizia.(Di sabato 10 agosto 2019)