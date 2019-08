Regime Forfettario e requisiti per la correlazione tra attività | non basta il codice ATECO

Regime Forfettario : in arrivo i controlli dell'AdE per scovare irregolarità e abusi : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corso del question time del 3 luglio 2019 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha confermato ufficialmente l'avvio dei controlli nei confronti dei titolari di partita Iva che hanno optato per l'applicazione della flat tax al 15%, il cosiddetto Regime Forfettario . Le motivazioni del controllo Il Governo gialloverde è stato sollecitato a rispondere sulla necessità dei controlli ...

Regime Forfettario avvocati e Decreto crescita - come e cosa cambia : Regime forfettario avvocati e Decreto crescita, come e cosa cambia Il Decreto crescita ha portato diverse novità anche nel mondo degli avvocati e, in particolare, relativamente al Regime forfettario. Infatti, come previsto dal Decreto recentemente approvato in via definitiva al Senato, per gli avvocati ci sarà l’obbligo di trattenuta alla fonte sui redditi Irpef dei collaboratori o dei lavoratori che sono alle loro dipendenze. Regime ...