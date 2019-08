ABC | il Real non è scemo | se il Napoli ha 42 per Lozano perché non può pagare per James?

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) ABC parla del mercato dele delle possibilità rimaste a Florentino Perez per sistemare gli esuberi segnalati da Zidane. L’Italia è in testa in questo momento, il quotidiano infatti non ritiene che ilabbia deciso di trattenereRodriguez, come farebbe pensare il fatto che i Blancos lo hanno inserito nella formazione ufficiale della squadra con il numero 16. Ma ABC fa notare una notevole incongruenza che non è sicuramente sfuggita a Florentino Perez: se De Laurentiis ha i 42 milioni per chiudere cash l’affarecon il PSVinvece vorrebbesolo in prestito dal? Una questione che ha reso più complicata la trattativa e che rischia di far saltare i piani di Ancelotti che ieri è apparso nervoso alla domanda sul colombiano L'articolo ABC: ilnon è, se ilha 42 pernon puòper? sembra essere il primo ...

napolista : ABC: il #RealMadrid non è scemo, se il #Napoli ha 42 per Lozano perché non può pagare per James? Il quotidiano spag… - esteb_abc : Real jahsjajs a -