Siberia | un disastro ambientale senza precedenti

Fonte : retemeteoamatori

(Di venerdì 9 agosto 2019) Abbiamo parlato di recente del caldo e degli incendi in Groenlandia, ma anche inla situazione non è migliore e per qualche strana ragione nessuno ne parla: i roghi nella taigana si stanno sviluppando più rapidamente di quanto si riesca a spegnerli. Negli ultimi giorni l’area interessata dai roghi è passata da 3 milioni a 4,5 milioni di ettari. Acqua o barriere sono efficaci solo parzialmente e molti incendi si trovano in zone praticamente irraggiungibili. L’unico modo perché questoabbia fine è un periodo di piogge intense, che però generalmente incade in ottobre: nello scenario peggiore gli incendi potrebbero quindi durare mesi. La CO2 emessa in atmosfera ha raggiunto le 166 milioni di tonnellate ma non finisce qui, perché all’emissione diretta va aggiunta anche quella indiretta dovuta al fatto che i milioni di alberi bruciati non ...

