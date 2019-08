Juve-Napoli | niente divieto per i nati in Campania | resta per i residenti

Juve-Napoli vietata a residenti campani : 14.18 Juventus-Napoli non sarà vietata ai nati in campania. Il club bianconero ha comunicato le modalità per la vendita libera dei biglietti del big match di campionato del 31 agosto al termine di una riunione del Gruppo operativo sicurezza. Dopo le polemiche la restrizione per i nati in campania non appare più, mentre resta il divieto di acquisto dei biglietti per i residenti in campania,anche in possesso di fidelity card, ad eccezione della ...

Biglietti Juventus-Napoli – Parte la vendita e la Juve torna su suoi passi : Biglietti Juventus-Napoli – Il giorno dopo la bufera mediatica per il divieto di acquisto del biglietto da Parte dei nati e residenti in Campania da Parte della Juventus, Parte la vendita dei tagliandi ufficialmente Biglietti Juventus-Napoli – Sulla pagina del sito bianconero è scomparso il divieto per i nati, resta solo per i residenti in Campania. #JuveNapoli, Parte la vendita libera pic.twitter.com/mvsW8fhDVB — ...

Quagliariello (Club Napoli Parlamento) : “Prenderemo iniziative contro la decisione della Juve” : Gaetano Quagliariello, senatore di Forza Italia e presidente del Club Napoli Parlamento, ha rilasciato delle dichiarazioni al Roma sulla questione Juve-Napoli vietata ai nati in Campania: “Sorriderà qualche radical chic, finalmente da qualche parte vale lo Ius Soli” Quagliariello scherza, poi diventa serio: “E’ una decisione razzista. Già in altre occasioni come questa abbiamo presentato interrogazioni parlamentari e ...

Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania : la libreria fa lo sconto ai tifosi partenopei : L'iniziativa della libreria Libridine a Portici, comune vesuviano nel capoluogo partenopeo. Dopo l'annuncio della mancata vendita ai "nati in Campania" dei biglietti per la partita di campionato Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto, arriva il 15% di sconto su tutti i libri per i tifosi azzurri.Continua a leggere

Niente biglietti a tifosi campani - scoppia polemica Juventus-Napoli : E' gia' polemica tra Juventus e Napoli. Niente biglietti a tifosi campani. Sfida in programma il 31 agosto

Juventus-Napoli : trasferta vietata ai nati in Campania - Questura smentisce : Juventus-Napoli: trasferta vietata ai nati in Campania, Questura smentisce Dopo avervi parlato in questo nostro recente articolo del possibile arrivato dell’attaccante messicano Lozano a Napoli, passiamo a notizie relative alle prime sfide clou della serie A. Sabato 31 agosto 2019 si sfideranno a Torino Juventus-Napoli. Juventus-Napoli, l’antica rivalità Juventus-Napoli: na sfida da sempre molto sentita, con una grande ...

Juve-Napoli - Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA per razzismo : Juve-Napoli, Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA Juve-Napoli, Movimento Neoborbonico fa esposto alla FIFA per la decisione presa, unilateralmente, dal club piemontese di non ammettere al match i residenti o nati in Campania. “No ti fascismo, respect for Naples”, recita lo slogan apparso insieme al post del presidente Gennaro De Crescenzo. Di seguito il comunicato della protesta. “SQUALIFICA DELLO JUVENTUS STADIUM ...

Angelo Forgione sulla vendita dei biglietti per Juve – Napoli : “Discriminazione - caduta di stile di una squadra importante” : Angelo Forgione, tramite il proprio profilo twitter ha parlato della vendita dei biglietti per Juventus-Napoli, del prossimo 31 agosto, che è stata vietata dal club bianconero alle persone nate in Campania. “La Juventus la chiama precisazione ma è la pubblicazione di un e-mail PEC che non fa altro che confermare che la decisione di bandire i campani è tutta sua. Ennesima figuraccia di un club che finge di combattere le ...

Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania : le reazioni furiose delle ultime ore : “L’Allianz Stadium di Torino sara’ vietato a tutti i nati in Campania per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto. Una decisione, quella apparsa sul sito ufficiale della societa’ Juventus, che non ha nulla a che vedere con le misure di ordine pubblico gia’ utilizzate in passato, ma che rappresenterebbe un grave gesto di discriminazione territoriale nei confronti non solo dei tifosi napoletani ma di tutti i ...

L’anno scorso Juve-Napoli non era vietata ai nati in Campania. Basta andare sul sito della prefettura di Torino : Quando c’è di mezzo la Juventus, è sempre tutto molto faticoso. Oggi la Juventus ha risposto alla Questura pubblicando la mail inviata alla polizia di Torino, mail in cui comunica che la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli è vietata ai nati in Campania e aggiunge che sono le stesse modalità di vendita dello scorso anno. Ovviamente non è vero. Basta andare sul sito della prefettura di Torino e risalire al. comunicato del 24 settembre ...

Juve-Napoli - no ai nati in Campania : l’Osservatorio deciderà il 20 agosto : Sul divieto di acquisto di biglietti per lo Stadium ai nati in Campania, decisione unilaterale della Juventus, su cui si è scatenato un frenetico botta e risposta tra il club e la Questura di Torino, non esiste ancora pronuncia da parte dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale. La riunione in cui l’organo sarà chiamato a decidere non si terrà prima del 20 agosto, fanno sapere le fonti ministeriali. Solo in quella ...

Niente biglietti ai campani per Juve-Napoli - scoppia la polemica tra società e questura : Botta e risposta. La polizia prende le distanze, i bianconeri pubblicano lo scambio email. Gad Lerner: «E’ un precedente di razzismo applicato»