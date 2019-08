Crisi di governo | e ora da che parte state? Per fortuna la scelta è facile facile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Adesso che la maledizione cinese ha fatto il suo inevitabile corso, ed i desideri sono stati esauditi, tocca decidersi. Perè una. Se il vostro giudizio politico, la vostra scala di valori, le vostre convinzioni, le vostre frustrazioni e risentimenti, ognuna di queste cose legittima, vi porta a pensare che i 5 stelle sono il male assoluto e che allontanarli dal potere, che hanno gestito in maniera spesso così dilettantesca, sia la priorità e la strada giusta per il paese, non dovete fare niente. Lo dico a tutti a Zingaretti, a Ezio Mauro, a Cacciari, a mia moglie, a Landini aggiungete voi chi conoscete. Se tutte quelle cose dette sopra vi portano però a riconfermare quello che avete detto per un anno e cioè che Salvini, per farla breve, è il Bolsonaro italiano dovete personalmente e pubblicamente far sapere a chi di dovere, a partire da Mattarella, che tutto ...

