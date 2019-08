Tav | quella di ieri è stata una vittoria effimera E | grazie al Pd | il governo rimasto è

Tav - maggioranza si spacca. No a mozione M5S - passa quella Pd. Salvini - colloquio a palazzo Chigi con Conte : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal con 181 no, mentre i voti favorevoli sono...

Tav - via libera a mozioni a favore : bocciata quella M5s. Di Maio e Salvini si ignorano - Lega esulta : Tutto come previsto, almeno riguardo al voto. Il Senato ha approvato le mozioni (quattro) a favore del Tav Torino-Lione, nel giorno del duello finale tra Lega e M5s sul via libera all’opera. Respinta quella del Movimento 5 stelle. Così la maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte (che non si è mai presentato in Aula, ndr) si è spaccata. Anzi si è proprio sdoppiata, con tanto di rappresentazione plastica. Si sono ignorati ...

Voto Tav - Senato respinge la mozione M5S e approva quella del Pd con il sostegno della Lega. Governo diviso : Il Governo dà due pareri differenti. Passano tutte le mozioni per il sì. M5S: «Inciucio». La lega annuncia: «Dopo questo Voto ci saranno conseguenze politiche»

Voto Tav - è il giorno delle mozioni al Senato : la Lega vota quella del Pd : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: si prospetta alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Affidi illeciti Emilia - Borgonovo vs Misiani (Pd) : “Dirigenti dem inviTavano quella gente alla Camera”. “Si vergogni” : Scontro rovente a L’Aria che Tira (La7) tra il senatore del Pd, Antonio Misiani, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, sul caso di Bibbiano (Reggio Emilia), scaturito dall’operazione “Angeli e Demoni” dei carabinieri di Reggio Emilia, che, sotto il coordinamento della locale Procura, hanno scoperchiato un illecito sistema di gestione minori in affido. Diciotto persone, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano, ...