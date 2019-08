Salvini : "Qualcosa si è rotto con Conte e Di Maio". Fonti Lega ipotizzano voto a ottobre : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ieri sera, dal palco di Sabaudia, non ha nascosto che nel governo Lega-M5S c'è aria di crisi, infatti, pur affermando che non gli uscirà "mai una parola negativa su Di Maio o Conte, ha anche ammesso che "qualcosa si è rotto negli ultimi mesi".Ieri Salvini ha parlato con Conte a Palazzo Chigi, ma non si sa ancora di cosa. C'è chi ipotizza che abbia chiesto dei ministeri, in ...

Le mozioni Tav mettono in crisi il governoSalvini : è evidente - qualcosa si è rotto |Lega - nel mirino Trenta - Toninelli e Costa : Pd e FI chiedono a Conte di salire al Quirinale. Il premier annulla la conferenza stampa prevista oggi. Il leader della Lega a colloquio con Conte chiede un profondo rimpasto e un cambio di rotta in economia

Matteo Salvini allontana l'ipotesi rimpasto : "No poltrone - ma qualcosa si è rotto". Crisi sempre più vicina : Alla fine di una giornata cruciale, quella di mercoledì 7 agosto (giorno in cui la mozione no-Tav dei 5 Stelle ha visto la sua sconfitta) Matteo Salvini è sceso in mezzo al popolo. "Per iI giornalisti sono qua per chiedermi del governo. Ma l'ultima cosa che ci interessa è qualche poltrona o qualche

"Qualcosa si è rotto. O si ricomincia da capo o ci si lascia da buoni amici". Salvini accelera e lancia l'ultimatum a Conte : A metà colloquio Matteo Salvini guarda negli occhi il premier Giuseppe Conte e drammatizza: “O si ricomincia da capo o ci lasciamo da buoni amici. Di Toninelli non parlo. Hai visto che interviste rilascia? Sulla giustizia i sindacati pensano il peggio. Che vuoi fare?”. Salvini è un fiume piena, non si ferma un attimo dentro lo studio dell’avvocato del popolo. E mentre lo guarda, il suo telefono ribolle. I soldati ...

Salvini a Sabaudia : «Nel governo qualcosa si è rotto - troppi no. Non sto lì a scaldare la poltrona» : Matteo Salvini nel comizio di Sabaudia, in provincia di Latina, ha anticipato quello che ha definito 'un periodo bello tosto': «Nel governo qualcosa si è rotto, troppi no....

Salvini : “Non starò a scaldare la poltrona - qualcosa nella maggioranza si è rotto” : Il vicepremier a Sabaudia: «Io non sono per le mezze misure. O si possono fare le cose oppure si torna a votare»

Salvini a Sabaudia : «Nel governo qualcosa si è rotto - troppi no. Non sto lì a scaldare la poltrona» : Matteo Salvini nel comizio di stasera a Sabaudia, in provincia di Latina, anticipa quello che chiama un periodo bello tosto: «Nel governo qualcosa si è rotto, troppi no. Non sto...

Governo - Salvini : “Non mi uscirà mai una parola negativa su Di Maio o Conte ma qualcosa si è rotto negli ultimi mesi” : “L’ultima delle cose che ci interessano è avere qualche ministero in più, qualche poltrona in più. Anzi, le sette poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani. O si possono fare le cose oppure si torna a votare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Sabaudia. “Non mi uscirà mai una parola negativa su Di Maio o Conte”, ma “qualcosa si è rotto negli ultimi ...

Salvini dal palco di Sabaudia : “Con i 5Stelle qualcosa si è rotto. Ma non ci interessano poltrone” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo un lungo colloquio a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parla dal palco di Sabaudia: "Comunque vada a finire sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto al governo. Ma non vi nego che negli ultimi due o tre mesi qualcosa si è rotto".\\"L'ultima delle cose che ci interessano è avere qualche poltrona in più o qualche ministero, quello accadeva in passato. Le 7 poltrone della ...

Matteo Salvini all'incontro con le parti sociali : "Se non si fa qualcosa - a settembre torniamo alle urne" : "Noi non siamo incollati alle poltrone, se non riusciamo a fare le cose bene non ci costringe il buon Dio" riferisce Matteo Salvini al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale. Appuntamento durante il quale è stato trattato il tema più controverso per il governo gialloverde: la manovra

Immigrazione - Matteo Salvini nega lo sbarco alla Guardia Costiera italiana : "La Ue faccia qualcosa" : Matteo Salvini annuncia che non aprirà i porti per i 141 migranti a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana, che il 25 luglio ha raccolto le persone salvate a largo delle coste maltesi dal motopeschereccio Accursio Giarratano e da un altro gommone segnalato da un peschereccio tun

Pd presenta mozione di sfiducia contro Salvini. Zingaretti : "Nasconde qualcosa di inconfessabile" : mozione di sfiducia per il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Dopo che il leader del Carroccio ieri ha disertato l’aula di Palazzo Madama dove si discuteva del cosiddetto Russiagate, legato all’inchiesta sul leghista Gianluca Savoini, il deputato dem Enrico Borghi ha annunciato alla Camera la presentazione da parte del Pd di una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Salvini, decisione presa "alla ...

Lega-Russia - Renzi : “Salvini - perché non hai querelato Savoini? Nascondi qualcosa?” : Dopo che la segreteria del partito non gli ha concesso di intervenire a nome del Pd in Senato sui presunti fondi russi alla Lega, Matteo Renzi ha reso noto in un video su Facebook il discorso che avrebbe fatto a Palazzo Madama. “Mi sarei rivolto a Matteo Salvini. E gli avrei chiesto: perché non hai querelato Gianluca Savoini? Hai qualcosa da nascondere?”. Secondo Renzi, sarebbe giusto “credere al ministro dell’Interno, ...

Arata millanta o Salvini nasconde qualcosa? L'imprenditore : "Il vicepremier ha chiamato casa nostra" : Un altro millantatore? In una intercettazione trascritta nell’informativa di 310 pagine della Dia di Trapani Paolo Arata, l’imprenditore ritenuto il prestanome del re dell’eolico Vito Nicastri, fa riferimento a una “chiamata” che il vicepremier Matteo Salvini avrebbe fatto a “casa nostra”. La Dia, riporta Repubblica, ha precisato che non sono state “registrate interlocuzioni telefoniche fra Arata e ...