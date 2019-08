Salvini : «La maggioranza non c'è più andiamo al voto. No rimpasto» : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

Alla Lega maggioranza assoluta Elezioni? Salvini governa da solo : Alle ore 14:41 l'ufficio stampa della Lega Salvini premier diffonda una nota durissima che, di fatto, sembra proprio aprire la porta Alla crisi sancendo la fine del governo Conte. La parola chiave nel comunicato del Carroccio è "irrimediabile". Che, vocabolario Alla... Segui su affaritaliani.it

Crisi in maggioranza - Salvini annulla tre tappe del tour in Abruzzo : Pescara - Il ministro Salvini: dopo le due tappe di ieri 'dell'Estate italiana tour', ha annullato anche quelle in programma per oggi in Abruzzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno ha cancellato sia il comizio a Fossacesia Marina alle 10 sia quello si San Salvo Marina alle 17. Resta invece confermato al momento l'appuntamento di stasera alle 21.30 a Pescara. leggi tutto

Salvini : “Non starò a scaldare la poltrona - qualcosa nella maggioranza si è rotto” : Il vicepremier a Sabaudia: «Io non sono per le mezze misure. O si possono fare le cose oppure si torna a votare»

Tav - maggioranza si spacca. No a mozione M5S - passa quella Pd. Salvini - colloquio a palazzo Chigi con Conte : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal con 181 no, mentre i voti favorevoli sono...

Sicurezza bis - Salvini a caccia di voti. Sfida in aula - maggioranza a rischio : Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che...

Governo - Salvini : “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani. Sul decreto Sicurezza bis vedremo se c’è una maggioranza” : Individua la legge di Bilancio come il vero snodo per la tenuta dell’esecutivo, chiarendo però che sul decreto Sicurezza bis “vedremo se questo Governo ha una maggioranza”. Attacca tre ministri M5s e risponde gelido sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un’intervista – senza domande su Savoini e solo un veloce passaggio sul giornalista di Repubblica insultato sotto il sole di Milano ...

Sale la tensione sulla giustizia fra Salvini e Di Maio - maggioranza divisa : Sale la tensione fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla riforma della giustizia. "Il ministro Bonafede ci mette buona volontà.