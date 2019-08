Lukaku all' Inter | ultimissime di calciomercato

La trattativa che porterà Lukaku all’Inter si è finalmente sbloccata : Alla fine la trattativa che porterà Lukaku all’Inter si è finalmente sbloccata. Il gigante belga sarà un giocatore dell’Inter. L’accordo

Lukaku-Inter c’è l’accordo : l’attaccante a Milano per 65 milioni di euro più 10 di bonus. E Paulo Dybala si allontana dal Tottenham : Romelu Lukaku sarà un giocatore dell’Inter. È stato trovato l’accordo tra il Manchester United e il club nerazzurro per il trasferimento dell’attaccante. Agli inglesi andranno 65 milioni di euro più altri 10 di bonus, mentre il belga firmerà un contratto quinquennale a circa 9 milioni a stagione. Dopo settimane di attesa, con l’affaire Icardi ancora in ballo, Antonio Conte ha finalmente la punta titolare per la prossima ...

Mercato Juventus - un TOP mondiale per rispondere all'Inter ed a Lukaku : Mercato Juventus – Con Lukaku sempre più vicino a diventare un calciatore dell'Inter, la società di Corso Galileo Ferraris sta provando il colpo mediatico per spegnere ogni genere di entusiasmo degli eterni rivali nerazzurri. Il sogno risponde al nome di Neymar; il calciatore brasiliano, secondo quanto riferito da più fonti, ha la chiara intenzione di

Manchester United - pugno duro : pesante multa all’attaccante Lukaku e l’Inter accelera : Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante Lukaku, la rottura con il Manchester United è ormai definitiva. Infatti secondo quanto riporta il ‘Daily Mirror’ il club inglese non ha apprezzato la decisione del centravanti belga di allenarsi con le giovanili dell’Anderlecht, la decisione dei Red Devils è stata quella di una maximulta da 400mila sterline. Nel frattempo l’Inter accelera nuovamente per il belga, ...

Lukaku Juventus - non è finita : offerte due contropartite allo United : Lukaku Juventus- La telenovela dell'estate non è finita. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Paratici non avrebbe abbandonato definitivamente la pista che porterebbe a Lukaku. Rifiutato lo scambio alla parti con Dybala, a causa del rifiuto dell'argentino, Paratici sarebbe pronto alla mossa a sorpresa. Mandzukic e Matuidi per Lukaku, questo il nuovo piano

Juve - sarebbe sfumato il passaggio di Dybala allo United ma Paratici non mollerebbe Lukaku : Ieri sera, per la Juventus sono arrivate importanti novità sul fronte mercato. Infatti, lo scambio tra i bianconeri e il Manchester United avrebbe ricevuto una brusca frenata, perché gli inglesi non avrebbero raggiunto un'intesa con Paulo Dybala e per questo motivo sarebbero intenzionati a far saltare l'affare. La Juve, però, non vorrebbe mollare la pista che porta a Romelu Lukaku e perciò starebbe studiando una nuova strategia. Le parti visto ...

Mercato Juventus : Lukaku si allontana - sorpasso Inter : Mercato Juventus: lo stallo della posizione relativa a Paulo Dybala allontana Romelu Lukaku dalla Juventus. Ne è convinto anche il Corriedere dello Sport, che apre in prima pagina con un titolo che non lascia perplessità sullo stato attuale della trattativa, che fino a pochi giorni fa sembrava ormai essere indirizzata in favore dei bianconeri. Mercato

Calciomercato : lo United avrebbe chiuso a Dybala - Lukaku potrebbe avvicinarsi all'Inter : Quando tutto sembrava essere sul punto di concretizzarsi, uno degli scambi più attesi di quest'estate del Calciomercato è andato incontro ad un'improvvisa frenata che a questo punto avrebbe fatto saltare l'affare. Come riporta Sky Sport, infatti, pare che il Manchester United abbia rinunciato a Paulo Dybala. Dunque, a pochi giorni dalla chiusura del mercato in entrata d'Oltremanica, il club inglese avrebbe detto stop alla trattativa con la ...

Calciomercato Juventus : Dybala tentenna e l’Inter ci riprova per Lukaku - Mandzukic vicinissimo allo United : Calciomercato Juventus, i bianconeri sempre molto attivi tra entrate e uscite. Il reparto offensivo è quello maggiormente attenzionato, ma importante è anche la questione relativa al terzino destro. Partiamo dallo scambio Dybala-Lukaku. L’argentino continua a tentennare e prendere tempo, l’Inter prova così a sondare nuovamente il terreno per l’attaccante belga. Ma, a prescindere da questa operazione, resta molto caldo ...

Mercato Juve – Marotta rilancio per Lukaku. Clamorosa proposta alla Juve : Mercato Juve – Arrivano clamorose novità sul fronte attaccanti. In casa bianconera non si è ancora concretizzata la trattativa per arrivare all'attaccante belga Romelu Lukaku, tanto che l'Inter sta provando a reinserirsi. I nerazzurri, dopo essersi tirati fuori dalla corsa alla punta, adesso provano in extremis a strappare il bomber al Manchester United ed alla