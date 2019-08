Il Tar congela il ricorso del Cerignola Ghirelli | «Via a Serie C a 60 squadre»

Governo vara piano anti-infrazione : taglia deficit e congela 1 - 5 miliardi. MatTarella : non vedo ragioni per avviare procedura contro Italia : Alla fine il Governo corregge i conti. Riduce il deficit 2019 di 7,6 miliardi e vara un decreto con misure urgenti che 'congela' 1,5 miliardi di euro di risparmi del reddito di cittadinanza e quota 100 per destinarli al "miglioramento dei saldi di finanza pubblica". Quindi, forte anche dello scudo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contro l'apertura di una procedura di infrazione Ue sull'Italia, con il via libera del Consiglio ...