È morto David Berman | cantante e autore dei testi dei Silver Jews

La mamma di Davide - vittima di un incidente : “Se fosse morto un cane non mi avrebbero abbandonata” : La lettere inviata al Pubblico Ministero Pierpaolo Montinaro da Alessandra D'Adamo, mamma di Davide Cazzato, il 19enne morto insieme a due amiche lo scorso marzo in seguito ad un incidente stradale verificatosi a San Pietro Vernotico, nel brindisino: "Se quella notte mi avessero ammazzato un cane avrei avuto certamente dalla mia parte animalisti e persone di buon senso, ed invece mi sento abbandonata. Voglio la verità".Continua a leggere

Una fiaccolata per ricordare Davide - morto in piscina alla festa di nozze : La tragedia del piccolo Davide Marciano, originario di Maddaloni, morto annegato nella piscina del lido Kora di Lucrino a Pozzuoli, ha suscitato grande commozione. Domani sabato 27 luglio alle...

morto il papà di Ospina. Il messaggio del Napoli : “Ti siamo vicini David” : Il papà di David Ospina è Morto . Con un tweet dal suo account il Napoli gli manifesta il cordoglio e la vicinanza: Tutto il Napoli nessuno escluso, è vicino a David Ospina per la perdita del suo amato papà . Ti aspettiamo e ti siamo vicini David. — Official SSC Napoli (@ssc Napoli ) 13 luglio 2019 Il papà del portiere era malato da tempo e David era volato in Colombia già durante il campionato, per stargli vicino. La società gli aveva accordato ...

Di cosa è morto davvero Davide Astori? Ecco cosa succede : Emergono nuovi retroscena sulla morte di Davide Astori, calciatore e capitano della Fiorentina che è stato ritrovato nel marzo dello scorso anno morto in albergo. A quanto pare la notizia avrebbe a che fare con un particolare esame, denominato “strain”, che consente di rilevare anomalia nella muscolatura cardiaca. Lo strain su Davide Astori non sarebbe mai stato effettuato, ma il documento che certifica l’avvenuto esame esiste. Secondo l’accusa ...

Cristian Imparato - storia finita con Davide Vitale : " morto un Papa - se ne fa un altro" : L'idillo fra Cristian Imparato e Davide Vitale si è concluso. Il bambino prodigio di Io Canto e ex-concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello 16 ha annunciato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram la fine della relazione col ragazzo, durata poche settimane. Ecco le parole scelte dall'artista per diffondere la notizia, a cui si sono aggiunte frasi di sincero affetto per l'ormai ex-compagno: Io e Davide abbiamo ...

BILLY DRAGO - morto DI ICTUS A 73 ANNI/ Il ricordo di David Michael Latt : BILLY DRAGO è MORTO : l'attore americano aveva 73 ANNI , ed era divenuto famoso in particolare per il suo ruolo nel capolavoro Gli intoccabili

