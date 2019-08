Conte sale al Quirinale per un colloquio con Mattarella

Conte sale al Quirinale : colloquio con Mattarella sullo stato della maggioranza : Conte al Quirinale . Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella .

Conte sale al Quirinale : colloquio con Mattarella sullo stato della maggioranza : Conte al Quirinale . Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella .

Salerno - rissa in spiaggia per un uomo Conte so tra ex moglie e attuale compagna : Le due donne si sono picchiate selvaggiamente e inutili sono stati i tentativi dei presenti di dividerle. A quel punto si è reso necessario l’intervento della polizia. Un uomo conteso ha scatenato una violenta rissa su una spiaggia di Salerno , tra Mercatello e Pastena. A darsele di santa ragione, davanti ad un nutrito gruppo di turisti, l’ex moglie e l’ attuale compagna , che quando si sono incontrate hanno cominciato prima a ...

Alessandro Salem (direttore Contenuti Mediaset) : "Non c'è troppa Barbara d'Urso. Adrian torna a settembre. Nuovi progetti per Toffanin" : Selvaggia Lucarelli ha intervistato per Il Fatto Quotidiano Alessandro Salem, direttore generali dei contenuti per Mediaset. Un colloquio decisamente interessante, che ha svelato alcune delle strategie del Biscione per i futuri palinsesti.Il dirigente ha chiaramente detto che l'operazione legata ad Adrian si è rivelata la più delicata in assoluto nella stagione televisiva: "Pensavamo che il progetto potesse avere un riscontro superiore, ...