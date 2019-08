Celli | città vittima di maledizione su scale mobili

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma – “E’ sicuramente ladellea tenere chiuse le stazioni della metropolitana a Roma per almeno 9 mesi. Non si spiegano tempi tanto lunghi in una capitale europea, meta di turismo internazionale, per di piu’ in una zona centrale della citta’. I tempi sulla possibile riapertura della stazione Barberini, che e’ stata ipotizzata per novembre, sono davvero inconcepibili. Oltretutto, se non ci fosse stata la commissione Trasparenza, che ho espressamente richiesto per le difficolta’ oggettive dei cittadini e dei commercianti della zona, incontrati dopo le battaglie per la riapertura della stazione Repubblica, nessuno dell’amministrazione capitolina si sarebbe degnato di dare informazioni precise. Per questo, come fatto per la stazione Repubblica annuncio che presentero’ una mozione analoga a quella approvata ...

Celli_Seba : RT @IsabellaDiManno: Il CURIOSO MONDO di “Città Futura” di Mimmo Lucano (ancora presidente de facto) e l’ex moglie, e il CURIOSO MODO di ge… - Celli_Seba : RT @GioBoatti: -