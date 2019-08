Raggi | mito va smentito | con Pums sì a Metro e grandi opere

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “L’obiettivo dele’ arrivare entro dieci anni a invertire il rapporto tra uso del mezzo pubblico e privato. Oggi il 36% usa il tpl e il 64% l’auto o la moto. Arriveremo tra 10 anni al 52% contro il 48% mettendoci al pari con altrecitta’ internazionali. Stiamo gia’ ottenendo i finanziamenti dal ministero. E sfatiamo un: l’inserimento delle nuoveneldimostra che noi non siamo contro lema a favore delleutili”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, in occasione della presentazione delproprio nel giorno del dibattito in Parlamento sulla Tav. L'articolova, consì aproviene da RomaDailyNews.

a_cremo : @psymonic @OriellaF @lumukosta ma suona dove? cosa? il mito che tutti i bagagli passino i raggi x è appunto un mito.... -