“Per qualche like in più!” Chiara Ferragni in Senza veli e piove rabbia

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Nel bene o nel male, purché se ne parli. E così non passa giorno in cuinon sia al centro del dibattito social. Stavolta, a far scoccare la scintilla, è stato il marito Fedez. Il cantant ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra accanto a. I due sono stesi l’uno accanto all’altra su un’imbarcazione al largo di Ibiza e l’influencer è in Senza veli.prova a coprire il seno con le mani, ma qualcosa resta scoperto. A scatenare l’ironia dei fan però è ben altro. “Che cosa si sta coprendo?” chiedono infatti in tanti, alludendo alle sue forme poco generose. “Togliere il reggiseno per prendere deiè davvero patetico” osserva un utente. C’è però chi prende le sue difese e osserva: “Unica donna dello spettacolot**te rifatte… Brava, bellissima così”. In realtà sono molti di più i commenti in favore di...

Mov5Stelle : La domanda che facciamo a Zingaretti è semplice ma cruciale per il futuro di una regione martoriata come la Calabri… - CarloCalenda : Le elezioni italiane arriveranno presto. Noi ci saremo. Con le nostre idee e le nostre persone. Per costruire una d… - GabriGiammanco : DALLA PARTE DEI SICILIANI! Ho presentato qualche settimana fa un’interrogazione per chiedere al Governo di ripartir… -