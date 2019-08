Al via “Spiaggia Libera Tutti!” | il progetto per consentire l’accesso al mare ai piccoli

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù danno il via al, peragli ospiti della Casa Ronald Roma Palidoro e ai bambini in cura presso la struttura ospedaliera di poter accedere a una spiaggia inclusiva e attrezzata anche in caso di disabilità, in Via della Torre di Palidoro a Fiumicino (RM). Attraverso, gli ospiti della Casa Ronald Roma Palidoro e idegenti dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro possono trascorrere a titolo completamente gratuito una giornata alcon le proprie famiglie, lontani dai luoghi di cura e in uno spazio che vuole regalare alle famiglie e ai bambini ospiti di Casa Ronald Palidoro momenti di gioia e divertimento, senza barriere architettoniche che impediscono l’ingresso alle spiagge e con gli ausili e i supporti necessari. Grazie a questo ...

eziomauro : Lega, partenza flop per il beach tour. In spiaggia a Sabaudia non c'è nessuno e Salvini fa rotta su… - espressonline : Matteo Salvini dispone e comunica da una spiaggia. Un frastuono che serve a coprire le inchieste della stampa. È la… - SerglocSergio : #Lega, partenza flop per il beach tour. In spiaggia a Sabaudia non c'è nessuno e Salvini fa rotta sul Senato… -