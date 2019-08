Fonte : ilpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ed è probabilmente uno dei posti migliori in cui vivere in città: appartamenti moderni, un po' di verde e zero traffico

ilpost : A Giacarta c’è un intero quartiere sul tetto di un centro commerciale - SSxrreyyy : RT @AleTw94: 'Suso ondeggia come una danzatrice alla corte di Giacarta, ma per fortuna che alla corte di Giacarta c'è protezione 22 Musacch… - ciccionocera95 : RT @AleTw94: 'Suso ondeggia come una danzatrice alla corte di Giacarta, ma per fortuna che alla corte di Giacarta c'è protezione 22 Musacch… -