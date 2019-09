Sicurezza | necessari corsi di educazione stradale per i giovani

grutli : RT @MassimoSertori_: ??Proseguono le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti sul versante soprastante la #Statale38 ‘dello #Stelvio’.… - MassimoSertori_ : ??Proseguono le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti sul versante soprastante la #Statale38 ‘dello… - certainregard : @MikeAnblips Più/meno/come sicurezza, come approcciarci alle migrazioni, se siano o meno necessari interventi preve… -

(Di martedì 6 agosto 2019) “Con la fine delle vacanze e l’inizio dell’anno scolastico, ci attiveremo per riproporredidestinati aidelle medie inferiori. Un’iniziativa già realizzata qualche anno fa dall’Automobile Club Milano che oggi, purtroppo anche alla luce degli sconvolgenti e recenti fatti di cronaca, risulta quanto mai utile ea”. A dirlo Geronimo La … L'articolodiper iMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Dalla Rete Google News

La Legge per Tutti

Una ricerca appena diffusa dall'agenzia stampa AdnKronos lancia l'allarme per la sicurezza di chi utilizza banche on line ed app per i propri conti correnti ed ...