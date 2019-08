Samba | trama | cast e curiosità della commedia con Omar Sy

(Di martedì 6 agosto 2019) Lafrancese agrodolceè il secondo lavoro che vede insieme la coppia Oliver Nakache e Eric Toledano con l’attoreSy di Quasi Amici: il film capace di alternare sapientemente i momenti cominci con quelli destinati a far pensare è in onda martedì 6 agosto alle 21,20 su Rai3.Il senegaleseinterpretato daSy, vive in Francia da dieci anni; ha il cuore d’oro e si mantiene con lavori saltuari. Alice, che ha il volto di Charlotte Gainsbourg, è una super manager affetta dalla sindrome di “burnout” e sull’orlo dell’esaurimento. Il destino di, che cerca disperatamente di avere i documenti necessari a ottenere il permesso di soggiorno, si incrocerà con quello di Alice, che invece sta cercando di rimettersi in sesto collaborando con un’associazione di volontariato. Neloltre aSy e ...

Dalla Rete Google News

ComingSoon.it

Stasera TV Migliori Film da vedere Oggi Martedì 6 Agosto 2019 ecco cosa c'è in prima serata in TV canali in chiaro Film da non perdere questa sera in TV.