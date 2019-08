Palermo : multe ai lidi per ordinanza ‘plastic free’ - Fiba ‘estendere controlli’ : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – “I gestori dei lidi balneari subiscono controlli e multe in seguito ad un’ordinanza realizzata frettolosamente che danneggia una categoria da sempre attenta alla tutela dell’ambiente”. Così il presidente di Fiba Confesercenti Alessandro Cilano commenta le sanzioni scattate negli stabilimenti balneari all’Addaura, Mondello e Sferracavallo per omessa raccolta differenziata e ...