Lucia Annunziata | la sfida alla Rai | Perché voglio quel regista a Mezz' ora in

Lucia Annunziata : "Ecco perché a In mezz'ora voglio un regista esterno alla Rai" : Lucia Annunziata prende carta e penna e scrive una lettera ufficiale indirizzata all'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, al presidente Marcello Foa, ai consiglieri d'amministrazione e ai componenti della Vigilanza per difendere la sua richiesta di affidare ad Alessandro Renna la regia di mezz'ora in più, in vista dell'annunciato allungamento del programma. A sollevare il tema era stato il consigliere Laganà nei giorni scorsi. ...