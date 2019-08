Hideo Kojima porta Death Stranding alla Gamescom 2019 | cosa possiamo aspettarci?

Death Stranding : Hideo Kojima dichiara che lo studio è attualmente in fase di crunch : Hideo Kojima nella giornata di ieri ha annunciato attraverso i social che lo studio di sviluppo che sta lavorando a Death Stranding è entrato nella fase di crunch."Death Stranding possiede un qualcosa che nessun altro gioco ha mai avuto finora in termini di gameplay e storia" ha twittato Kojima. "Lo studio che ho fondato è piccolo ed indipendente, ma stiamo per fare tutto il necessario affinché il gioco possa uscire l'8 novembre. Siamo ancora ...

Death Stranding su Google Stadia? Hideo Kojima incontra Jade Raymond e accende i rumor : Il fascino di un nuovo progetto lontano da Metal Gear Solid e da Konami, un immaginario che attraverso diversi trailer ha mostrato un fascino innegabile e tanto hype tipico di un progetto made in Kojima. Moltissimi possessori di PS4 attendono con impazienza l'8 novembre per una marea di motivi e Death Stranding ha il potenziale (nonostante non si sia visto poi moltissimo) per essere uno dei più grandi videogiochi di questa fine generazione.Nel ...

Secondo Hideo Kojima lo streaming sarà il futuro dei videogiochi : Durante una conferenza stampa al Comic Con 2019 dedicata a Death Stranding, il creatore di Metal Gear Hideo Kojima ha dichiarato senza troppi giri di parole che lo streaming sarà il futuro dei videogiochi:"Il gaming sarà streaming prima o poi. In futuro giochi e film si avvicineranno e confluiranno in una categoria simile, dunque credo andremo in contro ad un'era ricca di possibilità. Non parleremo solo di esperienze interattive e non ...

Hideo Kojima fermato alla dogana americana a causa del BB Pod di Death Stranding : Hideo Kojima è stato vittima di una singolare disavventura mentre si recava al San Diego Comic-Con. Il creatore di Death Stranding è stato fermato alla dogana americana, dopo che le autorità preposte hanno notato uno strano oggetto.L'oggetto in questione era il BB Pod, quel particolare contenitore che contiene il neonato già visto anche all'interno di Death Stranding. Naturalmente, data la natura insolita del bagaglio, i doganieri hanno voluto ...

Hideo Kojima non realizzerebbe mai un battle royale - anche se sarebbero soldi facili : Il creatore della storica saga di Metal Gear Hideo Kojima ha spesso ambientato le sue opere in un mondo fatto di politica e e temi sempre attuali e maturi, e sembra che il suo nuovo titolo Death Stranding non si discosterà troppo da tali argomenti.Effettivamente lo storico sviluppatore sembra non voler seguire le mode del momento, come dimostrano alcune sue dichiarazioni durante una conferenza al Comic-Con di San Diego:"Il modo più veloce per ...

Death Stranding : Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn svelano qualche dettaglio sul personaggio di Heartman : Al Comic-Con 2019 di San Diego, il regista Nicolas Winding Refn si è unito al visionario director di Death Stranding, Hideo Kojima e, in questa occasione, si è parlato del personaggio di Refn che comparirà nell'atteso Death Stranding, ovvero Heartman.In primo luogo, è stata mostrata una breve clip in cui Sam (Norman Reedus) osserva Heartman che non risponde, con una scatola metallica elettronica attaccata al suo torso. Heartman poi si sveglia e ...

Fallout 4 : un ex sviluppatore svela diversi easter egg e uno di questi è un omaggio a Hideo Kojima : I giocatori sono sempre molto contenti ogni volta che riescono a scovare un easter egg nei loro giochi preferiti e molti riescono a scoprirli diversi anni dopo l'uscita di un titolo.Alcuni easter egg di Fallout 4, che sono stati nascosti per anni, sono emersi di recente grazie al world director di Watch Dogs Legion, Joel Burgess. Burgess ha lavorato come sviluppatore su Fallout 4 e, a quattro anni dall'uscita del gioco, ha rivelato di aver ...

Death Stranding : Hideo Kojima pubblica nuove immagini off-screen : Death Stranding indubbiamente è uno dei titoli più attesi per la seconda metà del 2019 e Hideo Kojima negli ultimi giorni è piuttosto attivo sui social per stuzzicare ulteriormente l'interesse dei giocatori.Come riporta PlayCrazyGames, poche ore fa il celebre game designer ha pubblicato una nuova serie di immagini off-screen direttamente dagli studi di Kojima Production. Pur non mettendo nuova carne al fuoco su cui fan possano speculare sulla ...

Death Stranding : Hideo Kojima ci mostra l'equipaggiamento a disposizione del protagonista : Pur essendo stato annunciato da un po', Death Stranding è un titolo che ha fatto ancora parlare di sé e che ha diviso il pubblico. Da un lato c'è chi si fida di quel geniaccio di Kojima (che tutti noi conosciamo bene) mentre dall'altra abbiamo chi non se la sente di gridare al capolavoro prima del tempo.Come riporta Gamingbolt, Kojima ha recentemente pubblicato alcuni Tweet che mostrano alcuni pezzi di equipaggiamento a disposizione di Sam, il ...

Death Stranding : Hideo Kojima ed il regista Nicolas Winding Refn parteciperanno al San Diego Comic Con : Nella giornata di oggi il creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha annunciato attraverso Twitter che presenzierà al San Diego Comic Con.Oltre a lui, come riporta Twinfinite, sarà presente anche il regista danese Nicolas Winding Refn che all'interno del gioco interpreta il personaggio di Heartman.Ora che Death Stranding ha finalmente una data di uscita, Kojima sta pian piano svelando alcuni dettagli del gioco. Recentemente il director ha ...