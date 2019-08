Ex-Ilva | via l’immunità totale ad Arcelor | restano prescrizioni su ambiente e sicurezza

Cdm - dl imprese : via immunità ex Ilva : 22.36 Via l'immunità e un piano di tutele legali "a scadenza" per l'azienda strettamente vincolato al rispetto del piano ambientale. E' il contenuto della norma sull'ex Ilva inserita nel decreto legge imprese approvato 'salvo intese' dal Consiglio dei ministri. A quanto si apprende ArcelorMittal sarà obbligata a rispettare il piano ambientale e risponderà della sicurezza dei lavoratori.Solo se l'azienda rispetterà tempistiche, criteri e ...

Il Mattino – André SIlva al Monaco dà il via al domino attaccanti : assalto a James Rodriguez più urgente… : Il Mattino – André Silva al Monaco dà il via al domino attaccanti: assalto a James Rodriguez più urgente… Il Mattino – André Silva al Monaco dà il via al domino attaccanti. Quindi l’ assalto a James Rodriguez ora è più urgente. Questo perché il Milan ora acquisterà Correa dall’ Atletico Madrid, il quale libera un posto in attacco e potrebbe fiondarsi su James Rodriguez. Ne parla l’ edizione online de ...

Milan - bomba nella notte : "Andrè SIlva via dal ritiro". Verso il Monaco per 30 milioni - tesoretto per Correa : L'attaccante del Milan Andrè Silva ha lasciato il ritiro di Boston per tornare in Europa dove nelle prossime ore firmerà un contratto con il Monaco. L'attaccante portoghese ha salutato la squadra e alle 4 di questa notte (22 ore locali) ha preso l'aereo per rientrare a Milano. L'operazione porterà n

Calciomercato Milan - parte la rivoluzione in attacco : via André SIlva e Cutrone per un asso dell’Atletico : Il club rossonero ha intenzione di cedere sia André Silva che Cutrone per provare ad arrivare ad Angel Correa dell’Atletico Madrid E’ partita la rivoluzione in attacco, il Milan infatti ha cominciato a tessere la tela per ridisegnare il proprio reparto offensivo. Il nuovo obiettivo è Angel Correa, giocatore dell’Atletico Madrid che può ricoprire sia il ruolo di seconda punta che quello di esterno. PRESSINPHOTO/LaPresse La ...

Angel Correa al Milan/ Jorge Mendes lavora all'operazione : via Cutrone e André SIlva : Angel Correa al Milan, Jorge Mendes lavora all'operazione con l'Atletico Madrid. In uscita vi sono Cutrone e André Silva: tutti i dettagli

Ex Ilva - Il Sole svela contratto integrativo firmato sotto il governo Conte : “Arcelor può andare via se non c’è scudo penale” : ArcelorMittal può riconsegnare allo Stato italiano le chiavi dello stabilimento ex Ilva di Taranto ora che il governo, con la norma inserita nel decreto Crescita, ha cancellato l’immunità penale. E può farlo non grazie al contratto firmato quando il ministero dello Sviluppo Economico era guidato da Carlo Calenda, ma in virtù di una modifica apportata nel settembre 2018, ovvero sotto il governo Conte. È quanto svela Il Sole 24ore in edicola ...

Ex Ilva - annuncia chiusura e avvia Cig : 19.31 In assenza di una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre, quando entrerà in vigore la legge che ha abolito l'immunità. Lo ha annunciato l'ad di ArcelorMittal Europa, Van Poelvoorde. L'azienda intanto ha comunicato ai lavoratori l'avvio della cassa integrazione, dal 1° luglio, per 13 settimane. Coinvolgerà 1.395 dipendenti. Lo hanno reso noto i sindacati, definendo ...