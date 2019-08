Con l’app Readly è come avere un’edicola in tasca

Qustodio - l’app di parental Control per Controllare i dispositivi dei più piccoli : In un mondo iperconnesso ed in rapido mutamento come quello attuale, essere genitori è diventato ancora più complesso. Questo cambiamento porta i più piccoli a venire facilmente in contatto con una realtà che per quanto moderna può celare vari pericoli. Grazie ad alcune app come Qustodio, di cui vi parleremo in questo articolo, è possibile […] Qustodio, l’app di parental control per controllare i dispositivi dei più piccoli

Sicurezza bis - De Falco : “Farà solo morti in mare”. Poi l’appello al M5s : “Abbiate schiena dritta. Per una volta votate seCondo coscienza” : Nel giorno in cui al Senato, tra numeri incerti e malumori nel gruppo M5s, arriva il decreto Sicurezza bis, provvedimento bandiera di Matteo Salvini, è l’ex senatore pentastellato, poi espulso, Gregorio De Falco ad attaccare: “Il vero intento di questo provvedimento è creare la morte delle persone come deterrente reale“, ha sottolineato. E ancora, rivolgendosi proprio al suo vecchio gruppo di appartenenza, chiedendo agli ex ...

Dite basta alle chiamate indesiderate Con l’app tellows : tellows è un'applicazione che permette di evitare le chiamate indesiderate come quelle provenienti da call center, ricerche di mercato, trading, spam o truffe, identificando la natura del chiamante che non è presente nella rubrica. Grazie all'enorme community di tellows, le chiamate anonime vengono segnalate con un punteggio da 1 (molto serio) a 9 (per niente serio) sul display dello smartphone, offrendovi la possibilità di decidere se ...

Pd - l’appello di Calenda a Zingaretti - Renzi e Gentiloni : “Ho unito le petizioni Contro Salvini. Facciamo sforzo di unità?” : Un tweet per unire le varie anime del partito, non solo metaforicamente. È l’iniziativa di Carlo Calenda, che nel pomeriggio ha scritto un messaggio sul popolare social network per provare a fare ciò che nessuno tra i big democratici è riuscito a portare a termine: unificare le correnti in un’iniziativa politica. Nella fattispecie, si tratta delle due diverse petizioni per chiedere il passo indietro del vicepremier Matteo Salvini. ...

Con l’app YoWindow Meteo è come avere una finestra in tasca : YoWindow Meteo è una applicazione che mostra le previsioni del tempo con lo sfondo che rispecchia il Meteo del momento con tanto di audio. La caratteristica principale dell'interfaccia è la possibilità di far avanzare il tempo trascinando un dito sullo schermo, che permette di vedere i cambiamenti climatici nell'arco del giorno. L'articolo Con l’app YoWindow Meteo è come avere una finestra in tasca proviene da TuttoAndroid.

I Post-it sono sbarcati su Android Con l’app ufficiale : provateli subito : Post-it è un'applicazione che permette di acquisire con la fotocamera le note scritte sui popolari foglietti colorati o creare nuove note direttamente sullo smartphone. L'app offre la possibilità di organizzare note e idee su differenti bacheche con la possibilità di condividerle con amici e colleghi oppure di esportarle in applicazioni e servizi cloud, tra cui PowerPoint, Excel, PDF, Dropbox e molti altri. L'articolo I Post-it sono sbarcati su ...

Forza Italia - l’appello di BerlusConi : “Formiamo una federazione fra diversi soggetti per un nuovo centro moderato” : Silvio Berlusconi lancia un appello per una “federazione di centro” che sia alternativa alla sinistra e punti a creare nuova unione all’interno del centro-destra, in gran parte fagocitato dall’avanzata della Lega di Matteo Salvini. Così il leader forzista chiama a raccolta “tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell’altra Italia. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione ...

Sanità - AIMO : “Serve un tavolo Con AIFA sulla rimborsabilità e l’appropriatezza dei farmaci” : Un tavolo tecnico con AIFA sui criteri di rimborsabilita’ e di appropriatezza in particolare dei farmaci innovativi, ma in generale anche di tutte le altre terapie delle varie branche specialistiche. E’ quanto richiesto da AIMO-Associazione italiana medici oculisti, che ha partecipato oggi, insieme ad altre societa’ scientifiche, all’incontro che si e’ tenuto presso la commissione Igiene e Sanita’ del Senato ...

Strage di Bologna - l’appello dei familiari delle vittime : “Consegnate le immagini di quel giorno - utili per individuare altri responsabili” : Fotografie, immagini, filmati possono essere fondamentali per raggiungere la verità. Per capire, finalmente, cosa è successo il 2 agosto del 1980, quando una bomba nella stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone. Lo ricorda, pochi giorni prima del 39° anniversario della Strage, Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime che fa un appello a tutti coloro che passarono, quel giorno, dal capoluogo ...

Formula 1 - l’Alfa Romeo non ci sta : pronto l’appello Contro la penalizzazione subita dopo il Gp di Germania : Il team di Hinwil ha annunciato che presenterà appello contro la penalizzazione inflitta a Giovinazzi e Raikkonen dopo il Gp di Germania L’Alfa Romeo non ha nessuna intenzione di arrendersi, la penalizzazione inflitta a Raikkonen e Giovinazzi a due ore dalla fine del Gp di Germania non è andata giù a Frederic Vasseur. Photo4/LaPresse Il team principal della scuderia svizzera ha infatti preannunciato appello contro la decisione dei ...

Scoprite cosa vi riservano le stelle Con l’app Oroscopo del giorno : Oroscopo del giorno è un'applicazione che fornisce informazioni astrologiche sul vostro segno zodiacale con l'Oroscopo del giorno e di domani. L'interfaccia è costituita da tre schede principali che visualizzano l'Oroscopo, una panoramica sui segni zodiacali e una sezione che mette a disposizione ogni giorno nuovi articoli con le curiosità sui vari segni zodiacali. L'articolo Scoprite cosa vi riservano le stelle con l’app Oroscopo del ...

Linate si ferma - il D-Day di MalpensaL’appello : arrivate Con ore di anticipo : Tre mesi di stop per lavori, dall’alba via al grande trasloco. I timori dei sindaci: troppo traffico

Si tuffano nel lago tossico per fare like su Instagram : turisti ricoverati Con “danni alla pelle e all’apparato digerente” : Un lago dalle acque di un azzurro cristallino, quasi irrealistico. E infatti a dare quel colore brillante alle sue acque sono le sostanze tossiche che vi si trovano disciolte dal momento che si trova in una cava abbandonata in quella che un tempo era una miniera di tungsteno (sostanza usata per produrre le lampadine), sul Monte Neme, nella “Chernobyl della Galizia”, come è stata soprannominata quella zona della Spagna. Questo però non è bastato ...

Salvini-Conte - lo sContro agita il governo. L’appello di Mattarella : “Basta Conflitti” : Il leader leghista snobba l’intervento del premier sul caso Savoini: “Il suo discorso mi interessa meno che zero”