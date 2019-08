Sicurezza bis | in Senato via all’esame del decreto | Aula deserta e proteste

Il sì di Airola al Sicurezza bis : "Voterò a favore. Come diceva Formica - la politica è sangue e merda" : “Penso di votare il provvedimento, le ragioni sono molteplici e per lo più di natura politica”. Così all’AdnKronos il senatore del M5S Alberto Airola, in vista del voto sul dl Sicurezza bis. “Mai Come oggi penso alla frase di Rino Formica...”. Il senatore, spiegando le ragioni che lo porteranno a votare a favore del dl Sicurezza bis, ricorre a una citazione dell’ex ministro socialista che ...

Dl Sicurezza bis - Marcucci (Pd) : “Non c’è mandato al relatore. La solita vergogna - si calpestano diritti del Parlamento” : “E’ la solita vergogna, si calpestano i diritti del Parlamento , si impedisce di discutere sul Decreto Sicurezza bis, come su altri provvedimenti che arriveranno in Aula questa settimana. E’ un’abitudine brutta, pessima, di boicottare l’attività del Parlamento. Se ne fregano, per loro è importante portare a casa un provvedimento pessimo “. Così, in una intervista di Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il ...

Sicurezza bis - De Falco : “Farà solo morti in mare”. Poi l’appello al M5s : “Abbiate schiena dritta. Per una volta votate secondo coscienza” : Nel giorno in cui al Senato, tra numeri incerti e malumori nel gruppo M5s, arriva il decreto Sicurezza bis, provvedimento bandiera di Matteo Salvini, è l’ex senatore pentastellato, poi espulso, Gregorio De Falco ad attaccare: “Il vero intento di questo provvedimento è creare la morte delle persone come deterrente reale“, ha sottolineato. E ancora, rivolgendosi proprio al suo vecchio gruppo di appartenenza, chiedendo agli ex ...

Decreto Sicurezza bis - i numeri al Senato e assenze strategiche. M5s : “Governo non cade” : Il Decreto Sicurezza bis andra' in Aula senza mandato al relatore. La commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti licenziato il provvedimento senza esaminare i 1240 emendamenti presentati e dalle 12 l'Assemblea di palazzo Madama sara' impegnata con le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni. E' quindi ormai scontato il ricorso alla fiducia da parte del governo, visto che sarebbe alquanto 'travagliato' l'esame del ...

Sicurezza bis - Salvini a caccia di voti. Sfida in aula - maggioranza a rischio : Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che...

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. Patuanelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

Decreto Sicurezza bis - iter al via in Senato ma senza relatore : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i Senatori vicini a Toti

Decreto Sicurezza bis - verso il voto definitivo in Senato : Conte potrebbe porre la fiducia : Decreto Sicurezza bis verso l'approvazione definitiva in Senato: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe chiedere un voto di fiducia oggi. I numeri sono però incerti: i Senatori pentastellati dissidenti potrebbero non votare la fiducia, mandando sotto la maggioranza giallo-verde. In soccorso della Lega potrebbero arrivare i Senatori azzurri vicini a Giovanni Toti.

Dl Sicurezza bis - maggioranza alla conta : La tenuta del Governo è ancora una volta a rischio, perché in caso di voto di fiducia - praticamente cero - la conta ruoterà sulle scelte di cinque (o più) senatori pentastellati dissidenti, contrari al decreto sponsorizzato da Matteo Salvini

Mozione sfiducia - Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto Sicurezza bis : Mozione sfiducia, Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto sicurezza bis Oggi il decreto sicurezza bis arriva a palazzo Madama. La tensione è palpabile e la maggioranza in Senato, come si sa, è molto risicata. Le defezioni di alcuni senatori pentastellati hanno assottigliato ulteriormente il “margine d’errore” del tandem al governo. Salvini riflette sul se porre la fiducia o meno a uno dei decreti più rilevanti e ...

Sicurezza bis - fonti Lega : numeri ci sono : 10.07 Sul dl Sicurezza bis si prevede il voto di fiducia stasera, si apprende da fonti della Lega. Il decreto, dicono tali fonti, è "una misura fondamentale,lo portiamo a casa; alla fine magari non saranno 161 i voti a favore, ma contando chi non sarà in Aula e chi dei 5S voterà contro, 6 o 7 i numeri non mancheranno". Il leader della Lega Salvini ha già annunciato la sua presenza in Senato. Crisi di governo imminente? "E' ancora presto. ...

Sicurezza bis - verso voto di fiducia in serata : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Sul si prevede il voto di fiducia stasera. E’ quanto apprende l’AdnKronos da fonti della Lega. Ma – secondo le stesse fonti di Via Bellerio – il dl Sicurezza bis, che è “una misura fondamentale, lo portiamo a casa”. In casa Lega si guarda il pallottoliere con cautela: “Alla fine magari non saranno 161 i voti a favore, ma contando chi non sarà in Aula e chi dei ...

Decreto Sicurezza bis - diretta voto Senato/ Ribelli M5s : rischio numeri per Salvini : Decreto Sicurezza bis, la diretta video streaming del voto in Senato: Governo a rischio, numeri fragili per fiducia a testo Salvini. FI-FdI escono da Aula?

Governo - inizia la settimana decisiva. Si parte con il Dl Sicurezza bis : numeri risicati in Senato. Poi lo scoglio Tav e l’Autonomia : Decreto Sicurezza, tav e manovra. O si va in vacanza, oppure “tutti a casa“. inizia la settimana decisiva prima il Governo Conte e per la maggioranza Lega-M5S. L’ultima prima della chiusura estiva delle Aule parlamentari, durante la quale saranno posti ai voti alcuni dei provvedimenti che più hanno fatto litigare Matteo Salvini e Luigi Di Maio nell’ultimo periodo. Una “conta” in tutto e per tutto, dove si ...