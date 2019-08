Record di incassi per Ed Sheeran

Spider-Man : Far From Home - è Record di incassi : Spider-Man: Far From Home è arrivato nelle sale italiane lo scorso 10 Luglio, e già al primo giorno di programmazione ha battuto numerosi record. Tra questi, miglior esordio in sala per un super-eroe in Italia, miglior debutto di un film dell’Universo Marvel e il miglior esordio, in assoluto, nel biennio 2018-2019. Da queste voci, sono escluse le aperture nei giorni festivi e pre-festivi. Il Senior Vice President Distribution di Warner Bros. ...