Sparatoria a Dayton | identificato killer | aveva 24 anni

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 4 agosto 2019) È statoil presunto autore dellache ha provocato 9 morti e 27 feriti, Ohio: è Connors Betts, 24. Lo riferisce la Cnn citando fonti delle forze dell’ordine locali e federali. A quanto afferma l’emittente Cbs, Betts nonprecedenti penali e che le forze di sicurezza hanno individuato il suo indirizzo a Bellbrook, a circa 25 miglia a sud di.Betts è stato “abbattuto” dalle forze di sicurezza appena “un minuto dopo aver aperto il fuoco”, ha detto Nan Whaley, sindaco della città.Le autorità stanno ancora cercando di stabilire il motivo di questa, avvenuta solo dodici ore dopo l’altraverificatasi in un centro commerciale a El Paso, in Texas, con un bilancio di 20 morti e 52 feriti.

Agenzia_Ansa : Sono 9 i morti nella sparatoria di #Dayton in #Ohio, avvenuta a poche ore da quella di #ElPaso. A riferirlo la poli… - Agenzia_Ansa : Nuova sparatoria in Usa. Possibili sette morti a #Dayton in #Ohio. Un assalitore sarebbe stato ucciso - TizianaFerrario : Ci sarebbero 7 vittime nella sparatoria di #Dayton #Ohio che segue di poche ore quella di #ElPaso in #Texas. la tra… -