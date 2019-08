Ohio | media locali | “Sparatoria a Dayton | almeno sette morti” La polizia sulle tracce di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Dopo la strage di El Paso, dove sabato sera sono state uccise 20 persone e ferite altre 26, un’altra sparatoria è avvenuta negli Stati Uniti, a, in, conmorti. A riportarlo sono i. Stando agli ultimi aggiornamenti delDaily News, laè intervenuta dopo la segnalazione della presenza di uno “sparatore attivo” nella zona alle prime ore del mattino di domenica. Si cercherebbe anche un secondo uomo che potrebbe aver l’asciato la zona a bordo di una jeep scura. L'articolo: “Sparatoria amorti”. Ladi due uomini armati proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : #UltimOra Spari a #Dayton in #Ohio, media: almeno 10 feriti #Canale50 - jos_90 : RT @TgLa7: Usa: sparatoria a Dayton in Ohio, possibili 7 morti . Stando ai media locali, si cerca anche un secondo uomo - CretellaRoberta : Nuova sparatoria in Usa possibili sette morti a Dayton in Ohio: E' quanto segnalano i media locali a poche ore dall… -