Il problema sono davvero i game as a service? No | sono i giochi brutti - editoriale

Il problema del sud è che ci sono più emigranti che immigrati : sono più quelli che vanno di quelli che arrivano. Nel sud Italia, approdo di centinaia di migranti ogni mese, l’accoglienza è periodicamente sotto scacco. Un fatto di numeri, dato che non è semplice trovare un posto letto e un piatto caldo per tutti. Nulla a che vedere però con il numero di emigrant

Cassano - la stoccata : “Il problema della Roma sono i dirigenti - Baldini decide anche se non compare!” : “sono affezionato alla Roma, ho passato lì cinque anni. Il problema più grande sono i dirigenti: Pallotta, Fienga, Baldissoni e Baldini, che decide sempre anche se non compare mai. Baldini aveva in mente di mandare via Totti appena è tornato a decidere nella Roma: lui non si espone mai, ma decide da Londra. Spero che la società giallorossa possa tornare a livelli altissimi, ma con questi personaggi qui farà fatica: i dirigenti devono ...

Salvini contro Tria : “Non vuole la flat tax. Allora nel governo c’è un problema - o è lui o sono io” : "Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno shock fiscale forte. Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che del taglio delle tasse non se ne parla, o il problema è lui o sono io": così Matteo Salvini commenta le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla prossima manovra economica.Continua a leggere

Salvini sfida Tria sulle tasse : "Se non le taglia il problema sono io o lui" | E M5s frena sulla flat tax : Ultimatum del vicepremier al ministro dell'Economia: "L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". E sul governo: "Ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse"

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “La caduta non mi condizionerà. C’è stato un problema al cambio e mi sono ritrovato a terra” : Giornata tranquilla per la maggior parte degli uomini di classifica nella sedicesima tappa del Tour de France 2019, con la vittoria in volata di Caleb Ewan (Lotto Soudal) davanti al nostro Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep). Non può però dire la stessa il britannico Geraint Thomas (Team INEOS), protagonista di una caduta dalla dinamica abbastanza insolita nella parte centrale della frazione. Il corridore gallese, secondo nella generale alle ...

Di Maio : escludo crisi - con Salvini vediamoci e avanti. Il leader della Lega : «Lo vedrò - problema sono i no M5S» : Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini dicendo apertamente di escludere la crisi di governo: «escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato male non fare paura non avere:...

Matteo Salvini : governo - problema sono no M5S : Il leader M5s apre alla riconciliazione: "Andiamo avanti con le riforme". Il segretario leghista è pronto a un incontro ma punge i ministri Toninelli e Trenta: "Inaccettabili i loro blocchi". "Di Maio? Ci vedremo sicuramente, ma a colpi di NO l'Italia non può andare avanti. Il problema non è Di Maio, ma la politica dei No e dei blocchi da parte di molti dei 5Stelle". Lo afferma in una nota Matteo Salvini. Salvini ha annunciato che ...

Il problema del Sud sono i furbetti del Sud : Carlo Lottieri Questo ennesimo scandalo sui cosiddetti «furbetti del cartellino» obbliga a porre attenzione a uno dei miti più assurdi: quello che spinge tanti a preferire il pubblico al privato, a sostenere ogni intervento statale e ogni nazionalizzazione, avversando privatizzazioni e liberalizzazioni. Il motivo principale di questa avversione per la libera impresa, che si converte in un'infatuazione per le logiche parastatali, è ...

Il problema dell’incontro coi russi non sono i soldi : (foto: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) Ieri, 10 luglio 2019, BuzzFeed News ha scosso il mondo con uno scoop giornalistico destinato a far discutere buona parte dell’opinione pubblica occidentale: Gianluca Savoini, ex portavoce dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Salvini, la mattina del 18 ottobre scorso si sarebbe trovato in un hotel di Mosca, lo storico Metropol della Rivoluzione d’ottobre, in compagnia di altri ...

Flavio Briatore lamenta : "Non ci sono voli per la Sardegna - per le Baleari nessun problema" - : Serena Granato Il noto imprenditore e team manager in Formula 1 ha scritto ai suoi follower su Instagram, mostrando dei dati di traffico di volo comparati tra la Sardegna e le Isole Baleari "Non ci sono voli per la Sardegna". Flavio Briatore è tornato a catturare l'attenzione mediatica sui social. In un post condiviso sull'account Instagram, il noto imprenditore ha postato un'immagine che mostra due cartine con i relativi dati di ...

Porti chiusi - un provvedimento che non sta evitando lo sbarco degli immigrati che non sono l’unico problema degli italiani : “I Porti italiani sono chiusi e nessuna nave può attraccare per fare sbarcare immigrati”. Un’affermazione che gli italiani ascoltano di

Sea Eye - la Germania si tira indietro : "I migranti? Sono un problema dell'Unione europea" : Sì bisogna "trovare una soluzione rapida" alla Sea Eye, ma non lo deve fare la Germania, no. Secondo il governo tedesco innanzitutto "bisogna offrire un porto sicuro" e "poi si può discutere della distribuzione dei migranti con gli altri Paesi dell'Ue", ha fatto sapere un portavoce del ministero deg

Sea Watch - Fico : "40 migranti non sono un problema per il Paese" | Indagata la capitana : La comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, è Indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra, in ossequio a quanto stabilisce il Codice della navigazione. La capitana della nave della ong tedesca aveva detto che sapeva a cosa andava incontro cercando di portare i 42 migranti a bordo della sua nave a Lampedusa, precisando che però per prima cosa doveva rispondere ...

Star : quando i peli non sono un problema : peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!peli e Star: long hair don't care!L’immagine di Julia Roberts, che saluta il pubblico con ascella non ...