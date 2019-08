Fonte : ilpost

(Di sabato 3 agosto 2019) Medhanie Tesfamariam Berhe, che da alcune settimane era in un centro per rimpatri, potrà quindi rimanere in Italia

MCampadelli : RT @ilpost: L’uomo eritreo che per tre anni era stato detenuto in un carcere italiano per uno scambio di persona ha ottenuto l’asilo politi… - smilypapiking : RT @ilpost: L’uomo eritreo che per tre anni era stato detenuto in un carcere italiano per uno scambio di persona ha ottenuto l’asilo politi… - ilpost : L’uomo eritreo che per tre anni era stato detenuto in un carcere italiano per uno scambio di persona ha ottenuto l’… -